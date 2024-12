Amenințarea lui Putin crește, mutare surpriză în Belarus: Rusia dezvăluie în câte minute lovește România și țările NATO HARTĂ

Concomitent cu războiul de peste 1.000 de zile al Rusiei din Ucraina, acțiunile ostile ale Moscovei s-au intensificat în toate statele Europei. Acum, amenințarea lui Putin crește privind escaladarea conflictului, printr-o mutare surpriză în Belarus. Rusia plănuiește să amplaseze noile rachete Oreșnik în țara vecină prietenă, de unde ar putea lansa atacuri spre teritoriul NATO. Propaganda rusă a dezvăluit în câte minute ar lovi rachetele hipersonice România, Polonia, Germania, Franța și Marea Britanie.

O hartă publicată în Rusia ilustrează raza de acțiune a rachetei hipersonice recent dezvăluite a Rusiei, sugerând că arma ar putea lovi bazele militare americane din Europa în doar câteva minute, potrivit Newsweek.

„Rusia își continuă eforturile de a intimida Europa cu Oreșnik”, a postat luni pe X, fosta rețea Twitter, Anton Gerașcenko, un fost consilier al Ministerului Afacerilor Interne ucrainene. Gerașcenko a postat o hartă, care ar fi fost distribuită pe Telegram, în Rusia, de „propaganda” Moscovei, care arăta timpul de apropiere a rachetei Oreșnik cu capacitate nucleară de bazele americane din Europa dacă este lansată din Belarus.

Potrivit hărții, racheta Oreșnik este capabilă să călătorească de la Brest, Belarus, la o bază a forțelor aeriene americane din sudul României în 5,5 minute și la o altă bază din Polonia în doar 3,2 minute. De asemenea, se susține că arma ar putea ajunge în mai multe capitale europene într-un interval de timp comparabil, inclusiv la Paris, în 8,3 minute, și la Londra, în doar 8,8 minute. La Helsinki în 5 minute, la Vilnius în 1,7 minute, iar la baza americană de la Ramstein, Germania, în 6,1 minute.

În timp ce raza de acțiune raportată a rachetei de 5.500 km (3.418 mile) ar fi mai mică decât distanța de la Belarus la continentul american, acest lucru i-ar permite totuși să ajungă la bazele militare americane din Europa, precum și la cele din Orientul Mijlociu și statele din Golf.

Racheta balistică a fost dezvăluită pentru prima dată pe 21 noiembrie 2024, când a fost lansată către o instalație industrială militară din orașul ucrainean Dnipro.

Noua rachetă – despre care Direcția de Informații pentru Apărare a Ucrainei a spus că a călătorit din Astrakhan, Rusia, în doar 15 minute – a atins o viteză maximă de peste 11 Mach (8.400 de mile pe oră = 13.500 km/h) înainte de impact.

La câteva ore după atac, numit de Vladimir Putin un „test de succes”, președintele rus a apreciat capacitățile armei. El a spus că „nu există în prezent contramăsuri” împotriva Oreșnik, care poate lovi ținte cu o viteză de până la Mach 10 sau 3.430 de metri pe secundă.

„Sistemele moderne de apărare aeriană, inclusiv cele dezvoltate de americani în Europa, nu pot intercepta astfel de rachete”, a spus el în timpul discursului de televiziune, adăugând că Rusia va „stabili ținte pentru testele viitoare ale celor mai noi sisteme de rachete pe baza amenințărilor la adresa securității naționale a Rusiei” și că Rusia a considerat că este „dreptul nostru de a ne folosi armele împotriva instalațiilor militare ale țărilor, care permit ca armele lor să fie folosite împotriva bazelor noastre”.

Îngrijorările au fost din nou ridicate după ce președintele rus a declarat că va desfășura rachetele hipersonice Oreșnik în Belarus în 2025, ca răspuns la o solicitare a președintelui Alexandr Lukașenko, considerat cel mai apropiat aliat al lui Putin de pe continent.

Marți, Lukașenko a spus că „câteva zeci” de arme au fost deja transferate în țara sa. În timpul unei călătorii la o unitate de producție din Borisov, Lukașenko a spus că MZKT, un producător de tractoare și vehicule grele deținut de stat, va fi transformat să înceapă producția de sisteme de lansare pentru rachetele Oreșnik în a doua jumătate a anului 2025.

