Cu ce s-ar putea „alege” România, după ce racheta Patriot a ajuns la Ucraina. „Va trebui să ne dea cineva şi banii, să ieşim din această şmecherie tipic românească”

Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat, duminică, despre contextul internaţional legat de războiul din Ucraina, că România trebuie să iasă din la laşitatea ei tradiţională pentru că doar a vânturat grâul ucrainean şi nu am făcut mare lucru pentru armata ucraineană.

Va trebui să ieşim din această şmecherie tipic românească, a mai spus el.

Băsescu a subliniat că cei care sunt în funcţie acum, dacă n-au curaj să ia decizii atunci când va fi momentul, mai bine să demisioneze.

Fostul preşedinte a afirmat la Digi24 că nu ştie dacă va fi posibil ca trupe occidentale, trupe ale statelor membre NATO, indiferent ce etichete le punem, să fie acceptate de Rusia ca trupe de menţinere a păcii, dar dacă va fi, este convins că vor fi destule state care vor furniza trupe. ”România trebuie să iasă din la laşitatea ei tradiţională, că ce-a făcut, doar a vânturat grâul ucrainean. Şi spunem cât i-am ajutat, de ne-am spetit.

Va trebui să ne dea cineva şi banii pentru bateria Patriot pe care am pus-o la dispoziţia Ucrainei”, a mai declarat Băsescu. El a precizat că ”România va trebui să iasă din laşitatea care este recunoscută. ”Să nu credeţi că astăzi noi am fost la Londra, pentru că avem merite majore în sprijinirea militară a Ucrainei.

Nu, am sprijinit mişcarea cerealelor şi cam atât am făcut. În prima parte, am dat căşti şi veste antigronţ. Deci nu am făcut mare lucru pentru armata ucraineană. Va trebui să ieşim din această şmecherie tipic românească. Şi nu mă interesează alegerile prezidenţiale, iar cei care sunt în funcţie acum, dacă n-au curaj să ia decizii atunci când va fi momentul, că nu spune nimeni că mâine trebuie să decidă că trimit trupe în Ucraina, dar la momentul deciziilor, cei care n-au curaj să le ia, să demisioneze, frate, că în mod cert se vor găsi oameni politici care să facă ce trebuie”, a mai spus Traian Băsescu.

Fostul preşedinte a adăugat că ”noi ne-am făcut că ţinem secret sprijinul pe care îl dăm Ucrainei”. De fapt, în baza acestui noi ţinem secret, de fapt ne-am putut permite să nu facem mare lucru, ca să limpezim lucrurile. Deci va trebui să facem tot ce se poate iar cel mai important lucru pe care îl putem face pentru Ucraina este să ne înarmăm.

Noi suntem o vulnerabilitate a NATO, pe Flancul Estic, spre deosebire de Polonia, care este un furnizor de securitate. Noi suntem o vulnerabilitate datorită lipsei de dotare armate”, a arătat Băsescu. Despre participarea la acea coaliţie voluntară, Traian Băsescu a spus că România trebuie să participe pentru că suntem la frontieră. ”Gândiţi-vă că Ucraina este în situaţia în care ori obţine pacea, ori obţine o capitulare. Este vital să obţinem un acord de pace şi nu să semneze o capitulare. Capitularea înseamnă că vom avea ruşii pe braţul Chilia, la frontiera veche cu Uniunea Sovietică”, a spus el.

