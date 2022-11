Rachetă rusească distrusă deasupra caselor într-un oraș din Ucraina. Un grup însemnat de oameni asistă la explozie VIDEO

O filmare în care o rachetă rusească Kalibr este doborâtă de armata ucraineană a fost postată recent pe rețelele de socializare. Proiectilul apare zburând foarte jos, aproape de casele oamenilor.

”Iată un prim-plan rar cu doborârea unei rachete de croazieră Kalibr. Având în vedere că rachetele zboară atât de jos și peste atât de multe locuințe, putem spune că doborârea lor poate fi numită "crowd-sourced" (cauzată de mulțime)”

Într-o altă postare pe Twitter, un utilizator notează: ”Imaginați-vă câte gospodării rusești ar putea fi echipate cu instalații sanitare din costul uneia dintre aceste rachete. Publicul rus trebuie să se trezească”.

Informații suplimentare arată că racheta a fost doborâtă în regiunea Kiev folosind sistemul de apărare anti-aeriană Iris-T, de proveniență germană.

Spectacular footage: Two Russian Kalibr cruise missiles shot down within seconds over Kyiv Oblast on Nov. 15. First is audible explosion and glow on horizon, second a clear view of interception by German Iris-T air defense system. pic.twitter.com/bDp1twuzJB