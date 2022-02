O rachetă rusească a lovit aeroportul unui oraș ucrainean situat la 180 kilometri de Sighet VIDEO

Imaginile publicate pe rețelele de socializare surprind momentul în care racheta lansată de ruși cade în zona aeroportului din orașul Ivano-Frankivsk, stârnind panica celor aflați în preajmă.

Ivano-Frankivsk (în ucraineană Івано-Франківськ, in română Stanislău) este cel mai mare oraș din vecinătatea graniței de nord a României cu Ucraina și capitala regiunii cu același nume.

Wow. Video of a missile hitting an airport, reportedly in Ivano-Frankivsk in Western Ukraine. The geographic scale of this thing is crazy pic.twitter.com/odhvqin77Y