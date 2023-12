O rachetă rusească a intrat în spaţiul aerian polonez, în timpul raidului masiv asupra Ucrainei. „Am mobilizat forţele pentru a intercepta şi doborî”

O rachetă rusească a pătruns în spaţiul aerian polonez şi a revenit apoi deasupra Ucrainei, a precizat vineri, 29 decembrie, armata poloneză, care mai devreme în aceeaşi zi anunţase că un "obiect neindentificat" a intrat în spaţiul aerian al Poloniei în timp ce Rusia efectua un raid masiv cu drone şi rachete asupra unor ţinte din Ucraina.

"Totul indică faptul că o rachetă rusească a pătruns în spaţiul aerian polonez. Am reperat-o cu mijloacele radar. A părăsit de îndată acest spaţiu, în direcţia Ucrainei", a precizat Şeful Statului Major al armatei poloneze, generalul Wieslaw Kukula.

"Avem confirmarea radar, atât la nivel naţional cât şi la cel al aliaţilor", a adăugat acest general.

Un alt general, Maciej Klisz, comandantul de operaţiuni al armatei poloneze, a declarat că racheta rusească a stat mai puţin de trei minute spaţiul aerian polonez, unde a parcurs aproximativ 40 de kilometri, înainte de a reintra în spaţiul aerian ucrainean.

Armata poloneză declarase anterior că un "obiect neindentificat" a pătruns în spaţiul aerian polonez venind dinspre Ucraina, fără a oferi la acel moment precizări despre natura acestui obiect sau ce s-a întâmplat mai departe, menţionând doar că au fost lansate atunci căutări la sol în zona unde semnalul radar de reperare a dispozitivului aerian a dispărut.

În timp ce încercau să elucideze incidentul, autorităţi poloneze civile şi militare au desfăşurat şedinţe de urgenţă, iar preşedintele polonez Andrzej Duda a avut o discuţie telefonică cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg.

"Am mobilizat forţele, avioane pentru a-l intercepta şi doborî la nevoie, dar timpul (de survol) şi modul în care a manevrat (...) a făcut imposibilă interceptarea şi a permis rachetei să părăsească teritoriul polonez", a explicat generalul Maciej Klisz.

Rusia a efectuat vineri dimineaţă un atac de anvergură cu drone şi rachete asupra unor ţinte ucrainene din zona capitalei Kiev şi a oraşelor, Liov (vest), Odesa (sud), Dnipro (centru), Zaporojie (sud) şi Harkov (nord-est), căutând să lovească, potrivit Moscovei, instalaţii ale complexului militar-industrial ucrainean, aerodromuri militare, depozite de muniţii şi amplasamente ale trupelor ucrainene şi ale mercenarilor străini.

Ucraina susţine că a doborât 114 dintr-un total de 158 de rachete şi drone lansate de Rusia în acest atac, care a ucis 18 persoane şi a rănit alte circa o sută.

Între timp, Rusia a susţinut la rândul ei că a doborât vineri după-amiază deasupra regiunii Belgorod învecinate cu Ucraina trei rachete tactice HARM lansate de armata ucraineană ca represalii după raidul aerian rusesc din cursul dimineţii. Rachetele HARM, furnizate Ucrainei de SUA, sunt folosite pentru distrugerea radarelor şi a sistemelor de apărare antiaeriană.

