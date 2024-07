O rachetă spațială chineză s-a prăbușit în flăcări după o lansare accidentală VIDEO

Racheta spaţială a unei companii private chineze, Space Pioneer, s-a prăbuşit şi a explodat în flăcări în apropierea unui oraş, duminică, 30 iunie, după ce a fost lansată accidental în timpul unui test, relatează The Guardian.

Primul etaj al rachetei Tianlong-3 s-a desprins de rampa de lansare din cauza unei defecţiuni structurale la conexiunea dintre rachetă şi standul de testare, a declarat compania Beijing Tianbing, cunoscută şi sub numele de Space Pioneer, într-un comunbicat pe contul său oficial WeChat.

Racheta a aterizat într-o zonă colinară a oraşului Gongyi din centrul Chinei, a precizat aceasta.

Înregistrarea video a incidentului, publicată de site-ul chinez The Paper, arată cum racheta a zburat direct în aer înainte de a-şi pierde puterea şi de a se întoarce pe orizontală, căzând înapoi pe pământ şi explodând pe dealurile împădurite din apropiere.

Wow. This is apparently what was supposed to be a STATIC FIRE TEST today of a Tianlong-3 first stage by China's Space Pioneer. That's catastrophic, not static. Firm was targeting an orbital launch in the coming months. https://t.co/BY9MgJeE7A pic.twitter.com/L6ronwLW1N