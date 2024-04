După două încercări anulate, la începutul acestei săptămâni, racheta Angara-A5 a fost lansată cu succes de pe Cosmodromul Vostocinîi.

Racheta a plasat, de test, o încărcătură pe orbita joasă a Pământului, în primul program de acest fel de după căderea URSS. Misiunea arată ambiția Rusiei de a redeveni o putere spațială majoră, dar și importanța în creștere a cosmodromului Vostocinîi, situat în pădurile din regiunea Amur, în Orientul Îndepărtat rus, scrie Reuters, citată de observatornews.ro.

🇷🇺🛰️ The Angara-A5 heavy-lift launch vehicle (LV) was launched from the Vostochny cosmodrome in the Amur region, putting into orbit the Orion upper stage with a small satellite. Over the past 10 years, this is the third launch of this LV - the previous two were from the Plesetsk… pic.twitter.com/UcO5szyCOo