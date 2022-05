Momentul lansării infamei rachete hipersonice Zircon. Proiectilul rusesc este catalogat de Putin drept "invincibil" VIDEO

Armata rusă a transmis sâmbătă, 28 mai, că a efectuat cu succes un nou tir de testare a rachetei hipersonice de croazieră Zircon.

catalogată drept ”invincibilă” de către Vladimir Putin, cu o rază de acţiune de maximum 1.000 de kilometri, în timp ce Moscova îşi intensifică ofensiva militară în Ucraina, relatează AFP.

Racheta Zircon a fost trasă de la bordul fregatei Amiral Gorşkov, la Marea Barents, către o ţintă din apele Mării Albe, în Arctica, susține într-un comunicat Ministerul rus al Apărării.

The frigate "Admiral Gorshkov" has successfully completed a test launch of the hypersonic "Zircon" anti-ship missile & hit a target at a distance of 1,000km, says the Russian MOD pic.twitter.com/1sPaw88CgZ