Momentul în care o rachetă rusească trece pe lângă o dronă ucraineană. Rușii au ratat ținta VIDEO

O dronă ucraineană a filmat momentul în care o rachetă lansată de ruși a trecut la câțiva centimetri distanță și a ratat ținta.

Imaginile spectaculoase au fost publciate pe Twitter. Un sistem rusesc de rachete sol-aer Tor-M1 încearcă să țintească și să doboare o dronă ucraineană.

Racheta este filmată de camera video de la plecarea din lansator și până în momentul în care trece pe lângă dronă.

Racheta ratează țina, iar drona ucraineană își continuă misiunea.

Wow…Insane Footage showing a Russian 9K331 Tor-M1 Surface-to-Air Missile System attempting to Target and Shoot Down a Ukrainian Drone and only Missing by near Inches. pic.twitter.com/ouleUlf7YH