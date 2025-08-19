Noua rachetă ucraineană „Flamingo” a fost deja testată pe front și este mai puternică decât Tomahawk al SUA

Compania Fire Point, producătorul noii rachete de croazieră ucrainene Flamingo, a declarat că aceasta este superioară rachetei americane Tomahawk și că ar fi lovit deja ținte în interiorul Rusiei.

Primele rapoarte sugerează că racheta este similară cu sistemul FP-5 produs de grupul britanic Milanion, având o încărcătură explozivă de 1.000 kg și o rază de acțiune de 3.000 km, ceea ce îi permite să atingă zone adânci din Rusia, dincolo de Munții Urali și în părțile asiatice ale țării. Ulterior, compania a declarat pentru publicația locală ZN.ua că racheta este echipată cu o încărcătură de 1.150 kg, confirmând totodată o rază de acțiune de peste 3.000 km, potrivit kyivpost.com.

Compania a furnizat publicației și imagini video de testare și din timpul utilizării în luptă – inclusiv fragmente care ar arăta presupusa folosire a rachetei pe front împotriva unor ținte din interiorul Rusiei.

Footage of test launches of the new Ukrainian FP-5 "Flamingo" cruise missile. It does fly on a turbo-jet engine and uses a solid rocket booster, which is jettisoned, for launch.#KremlinOrBust#OSINT pic.twitter.com/h7GaUDyyQG — OSINT Intuit 🇺🇸 🇨🇦 🇬🇧 🇺🇦 🇮🇱 🇬🇪 (@UKikaski) August 19, 2025

Imaginile obținute de publicație arătau racheta fiind inițial propulsată de un motor cu reacție, preluat ulterior de un motor cu jet pe parcursul zborului.

Publicația a precizat luni că racheta Flamingo a trecut cu succes testele „cu câteva luni în urmă” și a intrat în producția de serie.

Compania a declarat că racheta a fost proiectată cu accent pe rază de acțiune, dimensiunea focosului și capacitatea de a fi desfășurată și lansată rapid.

Compania a declarat, de asemenea, pentru Ukrinform că racheta este mai avansată decât Tomahawk-urile produse în SUA.

Întrebat dacă aceasta ar putea ajuta Ucraina să câștige războiul fără asistență americană, reprezentantul companiei a spus:

„Sunt sigur că va fi capabilă, pentru că Tomahawk-urile, în primul rând, sunt depășite, în al doilea rând, sunt mult inferioare din punct de vedere tehnic. Au absolut totul mai slab comparativ cu Flamingo-urile de astăzi. În al treilea rând, se pare că sunt de cinci ori mai scumpe, fără a include transportul și mijloacele de livrare.”

Mai important, persoana a subliniat că producția internă a rachetei Flamingo permite ca țintirea să funcționeze independent de deciziile politice ale SUA – o limitare cu care s-a confruntat Kievul în cazul rachetelor americane anterioare – pe lângă numărul mic pe care Ucraina l-ar primi, dacă acestea ajung vreodată.

„Cu siguranță nu am primi mai multe decât aceleași HIMARS, așa că doar producția noastră proprie ne poate oferi o cantitate care să ne permită să lovim ocupantul exact unde avem nevoie și să stabilim noi țintele, ceea ce este foarte important”, a adăugat el.

Tomahawk vs. Flamingo

Atât Tomahawk, cât și Flamingo fac parte din categoria rachetelor de croazieră subsonice cu rază lungă (strategice), Flamingo performând mai bine pe hârtie.

În ceea ce privește raza de acțiune, Flamingo are o rază mai mare comparativ cu cea declarată pentru Tomahawk, de 700–1.350 mile marine (1.300–2.500 km), în funcție de versiune.

În privința vitezei, viteza maximă a rachetei Flamingo depășește ușor pe cea a Tomahawk-ului, atingând 950 km/h, comparativ cu 885 km/h pentru acesta din urmă.

Însă, în ceea ce privește platformele de lansare, Tomahawk pare a fi mai versatil, având variante terestre dezvoltate și desfășurate recent, pe lângă variantele testate în luptă, lansate de pe nave și submarine.

Dimensiunea și greutatea rachetei Flamingo sunt, de asemenea, mai mari, ceea ce îi permite să transporte o încărcătură explozivă mai grea, spre deosebire de cele de 454 kg utilizate de Tomahawk.

