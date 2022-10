Momentul în care o rachetă rusească doborâtă de apărarea ucraineană cade pe teritoriul Republicii Moldova VIDEO

Imagini care înfățișează o rachetă rusească doborâtă de apărarea ucraineană u fost publicate pe rețelele sociale.

Agenția de știri Nexta a distribuit pe Twitter un film de câteva secunde în care se poate vedea o explozie pe teritoriul Republicii Moldova, în spatele unor clădiri abandonate.

Luni dimineața, 31 octombrie, Ministerul de Interne al Republicii Moldova anunța că o rachetă rusească, doborâtă de sistemul ucrainean antiaerian, a căzut pe teritoriul satului Nasavlacea, raionul Ocnița, localitate aflată la frontiera de nord cu Ucraina.

Oficialii de la Chișinău mai precizau că nu s-au înregistrat victime. Geamurile mai multor locuințe au fost sparte.

The moment of the #Russian missile attack on the territory of #Moldova. pic.twitter.com/3R8X0MTHFf