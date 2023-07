O rachetă ucraineană a zburat pentru prima dată la peste 150 km pe teritoriul Federației Ruse, în regiunea Bryansk VIDEO

Guvernatorul regiunii Bryansk din Federația Rusă, Alexander Bogomaz, a declarat că două rachete ucrainene au fost doborâte în regiunea pe care o administrează.

Un dintre ele a căzut în satul Bitoș, care se află la aproape 170 km de granița cu Ucraina. Anterior, doar dronele zburau până aici.

Ca urmare a căderii uneia dintre rachete, o fabrică de cherestea din satul Bitoș a fost complet distrusă, a spus Bogomaz. Nu au fost victime.

Unde a căzut a doua rachetă, guvernatorul nu a precizat. Nici autoritățile Federației Ruse nu au dat detalii.

Dacă o rachetă a ajuns la Bitoș, atunci aceasta este pentru prima dată când o rachetă ucraineană a putut zbura atât de adânc în teritoriul Rusiei. Mai mult, Bitoș se află în direcția spre Moscova.

Anterior, Ucraina a efectuat lovituri asupra țintelor îndepărtate în Rusia, folosind drone de tip aeronave UJ-22 Airborne sau drone de recunoaștere sovietice modernizate, cum ar fi Tu-141 și Tu-143.

