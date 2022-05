Analistul militar american Michael Coffman, cercetător principal la Centrul de analiză navală al SUA, a postata pe Twitter imagini cu lansarea rachetelor de croazieră antinavă „Onyx” din sistemele de apărare de coastă „Bastion” pe infrastructura militară a Ucrainei în regiunea Odesa.

Potrivit lui Coffman și ISW, folosirea de către Rusia a rachetelor de croazieră antinavă Onyx în scopuri terestre poate indica lipsa altor tipuri de muniții cu rază lungă de acțiune din arsenalul rușilor.

I’m increasingly interpreting these as a sign they’re low on other types of long range PGMs. This is an expensive system to use in its secondary role like this. https://t.co/X31U0eOhVL