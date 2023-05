Ucrainenii ar fi doborât în premieră o rachetă supersonică rusească Kinjal. Vladimir Putin susținea că este invincibilă

Forțele armate ale Ucrainei au reușit să intercepteze și să distrugă pentru prima dată racheta rusească "hipersonică" Kinjal, pe cerul de deasupra Kievului. S-a întâmplat în 4 mai, dimineața. Despre această rachetă, președintele Vladimir Putin susținea că este invincibilă.

Administrația militară a orașului Kiev a anunțat oficial atacul din acea noapte, menționând că, pe lângă dronele kamikaze Shahed, atacul a inclus și rachete - ”probabil de tip balistic”.

Ucrainenii au precizat că ”toate rachetele inamice au fost distruse”. Publicația Defense Express a primit din surse proprii o fotografie cu resturile acestora. Una dintre fotografii arată carlinga nasului, care este cât se poate de asemănătoare cu cea folosită la racheta Kinjal.

”Epava arată că a suferit o rană prin perforare, ceea ce ne permite să estimăm grosimea materialului necesar pentru a rezista la temperaturi ridicate în timpul accelerării până la viteza hipersonică. Și, de asemenea, indică faptul că interceptarea a fost destul de eficientă, cu distrugerea unității de luptă în timp ce se afla încă în aer.

Explozia puternică auzită de locuitorii Kievului în noaptea de 4 mai are legătură cu acest lucru. Prezența în Ucraina a mijloacelor de combatere a țintelor balistice de serviciu a fost raportată oficial de către Forțele Aeriene ale Forțelor Armate Ucrainene la sfârșitul lunii aprilie”, susțin cei de la Defense Express.

On the night of May 4, #Ukrainian air defense forces shot down a Kh-47 Kinzhal hypersonic missile over #Kyiv, declared Defense Express.

There have been no official statements yet. pic.twitter.com/ez1RygMvRD