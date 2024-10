Armata israeliană, noi precizări după atacul masiv al Iranului: ”Nicio bază a forțelor aeriene nu a fost avariată” VIDEO

Armata israeliană a informat miercuri, 2 octombrie, că rachetele trase de Iran în timpul atacului său masiv de marţi seară au căzut peste nişte baze aeriene, însă fără a provoca distrugeri, informează AFP.

"În timpul atacului iranian de ieri, mai multe rachete au căzut peste baze ale forţelor aeriene israeliene. Nicio infrastructură (...) nu a fost avariată", a anunţat armata israeliană într-un comunicat, adăugând că atacul nu s-a soldat cu răniţi şi nici nu a avariat avioane.

Iranul a lansat marţi, 1 octombrie, un atac cu sute de rachete balistice asupra Israelului drept ripostă la campania Israelului împotriva grupării şiite pro-iraniene Hezbollah în Liban.

Lansarea de rachete a avut loc după ce Israelul a declarat că trupele sale au lansat raiduri terestre în Liban, deşi a descris incursiunile ca fiind limitate.

