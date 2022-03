Războiul declanșat de Vladimir Putin în Ucraina de aproape o lună trece la un alt nivel, în condițiile în care Moscova a utilizat prima rachetă hipersonică care zboară cu 6.000 de kilometri pe oră. Atacul s-a produs asupra unui depozit de arme din Deliatin, situat la aproximativ 80 de kilometri de granița cu România, din nord.

Ministerul rus al Apărării a publicat un videoclip în care susține că a folosit o rachetă hipersonică Kinjal lansată din aer, pentru a lovi o bază de armament situată la aproximativ 480 de kilometri sud-vest de Kiev, potrivit BBC News.

Fii la curent cu cele mai noi informații LIVE despre războiul din Ucraina

Conform oficialilor ruși, racheta hipersonică Kinjal are caracteristici tehnice impresionante, putând lovi o țintă de până la 2.000 de kilometri distanță și avea o viteză de 6.000 de kilometri pe oră.

Depozitul de arme al Ucrainei care a fost atacat de armata Rusiei se află la Deliatin (un sat din regiunea Ivano-Frankivsk), o localitate situată la doar 80 de kilometri de Valea Vișeului din România, de la granița cu Ucraina.

▫️Destruction of a weapons depot of the Armed Forces of Ukraine by high-precision missile weapons strike. We can see the exact hit of an underground hangar with weapons and ammunition. pic.twitter.com/sKTF46Tdb0