Presa rusă se laudă că rachetele hipersonice Kinzhal folosite în Ucraina pot distruge sistemul de apărare de la Deveselu VIDEO

Potrivit ministrului rus al Apărării, Serghei Şoigu, racheta hipersonică Kinzhal "a fost folosită de trei ori în timpul unei operaţiuni militare speciale. Şi de trei ori şi-a arătat caracteristicile geniale. Caracteristici pe care nicio altă rachetă similară din lume nu le are", scrie publicația rusă RG.ru

Potrivit jurnaliștilor ruși, aceasta este prima utilizare în luptă a armelor hipersonice.

Cea mai puternică lovitură ar fi fost la prima sa utilizare, pe un mare depozit subteran de rachete și muniție de aviație al trupelor ucrainene din satul Delyatyn, regiunea Ivano-Frankivsk.

Acolo au fost depozitate focoasele nucleare ale rachetelor strategice și tactice ale Forțelor Armate ale URSS. La începutul anilor 1990, armele nucleare au fost duse în Rusia.

Rachetele Kinzhal sunt concepute pentru a distruge posturi de comandă bine apărate, arsenale subterane și chiar portavioane.

La o rază de 500 km, ele se abat de la ținta lor desemnată cu mai puțin de un metru.

Racheta hipersonică a complexului Kinzhal poate zbura cu o viteză care depășește viteza sunetului de 10-12 ori. Lovirea unei ținte în mișcare nu este o problemă.

Ziariștii ruși adaugă că ”din 2016 România a desfășurat pe teritoriul său sistemul staționar de apărare antirachetă Aegis Ashore cu interceptoare de rachete americane RIM-161 Standard Missile 3 (SM-3). În total, din 2015, la baza militară Deveselu au fost dislocate 3 baterii a 8 rachete SM-3 Block IB. Ele, după cum asigură americanii, sunt proiectate pentru a intercepta rachete balistice intercontinentale și focoase la altitudini atmosferice și la distanțe mari. Totuși, lovitura cu „Pumnalul” hipersonic a arătat foarte clar că sistemul de apărare antirachetă NATO Aegis Ashore, în caz de necesitate militară, va fi măturat de rachetele noastre hipersonice cu focoase convenționale înainte de a putea fi pus în alertă”.

„Pumnalul este cu adevărat puterea noastră reală, care nu se găsește încă nicăieri în lume”, încheie apoteotic autorii articolului.

✈️⚡️🇷🇺Today, August 18, 2022, as part of the implementation of additional strategic deterrence measures, three Russian MiG-31i aircraft with Kinzhal hypersonic missiles were relocated to the Chkalovsk airfield in the Kaliningrad region. During the flight, issues of interaction pic.twitter.com/xZYefYXcLA