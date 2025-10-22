Rusia a testat rachete nucleare cu raza de acțiune de 10.000 de kilometri. Exercițiul a fost urmărit, de la Kremlin, de președintele Putin

Președintele Vladimir Putin a urmărit, de la Kremlin, prin videoconferință, un amplu exercițiu al "triadei nucleare" a Rusiei, exercițiu care a inclus și lansări de rachete intercontinentale, cu raza de acțiune de peste 10.000 de kilometri.

Exercițiul din ziua de 22 octombrie 2025 a avut scopul de a verifica pregătirea operațională și eficiența sistemelor de comandă, transmit agențiile Reuters și AP.

Rusia a anunțat că a testat rachete intercontinentale cu capacitate nucleară. Rachete Yars și Sineva au fost lansate din Peninsula Kamceatka și din Marea Barents.

„Astăzi avem exerciții de rutină, repet, de rutină, privind folosirea forțelor nucleare”, a declarat Putin într-un videoclip publicat pe canalul de Telegram al Kremlinului.

Președintele Putin a urmărit exercițiul de la Kremlin, avându-i alături pe ministrul Apărării, Andrei Belousov, și pe șeful Statului Major al armatei, generalul Valeri Gerasimov. Rusia a publicat clipuri video în care generalul Gerasimov, șeful Statului Major General, îi prezintă președintelui Putin etapele exercițiului. Au fost realizate lansări de rachete intercontinentale Yars, cu raze de acțiune de 10.000 de kilometri, de la baza Plesețk din Kamceatka, lansarea unei rachete Sineva, cu rază de acțiune de 8,300 de kilometri, de pe un submarin aflat în Marea Barents, precum și zboruri ale bombardierelor strategice Tu-95, care au lansat rachete de croazieră cu rază lungă de acțiune.

Liderul de la Kremlin, ministrul Apărării și șeful Statului Major General sunt cei trei oficiali care ar avea roluri-cheie în luarea unei decizii, de către Rusia, cu privire la folosirea armelor nucleare.

Generalul Gerasimov a precizat că exercițiile din ziua de 22 octombrie au testat „procedura de autorizare a utilizării armelor nucleare” și capacitatea de coordonare între diferitele componente ale forțelor strategice.

Exercițiul militar al Rusiei, din 22 octombrie, a fost anunțat public la doar o zi după mesajul Casei Albe în care se preciza că se amână potențiala întâlnire directă Trump – Putin.

Regimul de la Moscova a susținut însă că acest exercițiu de amploare a fost planificat cu mult timp înainte.

Amânarea summit-ului dintre Trump și Putin a fost anunțată de Casa Albă după ce Rusia a reafirmat ideea că, pentru a încheia pacea în Ucraina, trebuie să controleze complet regiunea Donbas a Ucrainei - regiune în care luptele continuă, la peste trei ani de la declanșarea războiului.

Rusia desfășoară periodic exerciții ale forțelor sale nucleare pentru a le testa capacitatea de reacție și pentru a reafirma, pe plan internațional, că deține cel mai mare arsenal nuclear din lume, însă exercițiul din 22 octombrie 2025 s-a realizat într-un context internațional tot mai tensionat, explică agenția Reuters.

Ultimul program de acest fel a avut loc în urmă cu doi ani, notează sursele ruse.

Una dintre manevre a inclus lansarea unei rachete balistice intercontinentale Iars de la Cosmodromul Plesețk, aflat la circa 800 km nord de Moscova. Racheta, cu o rază de acțiune de până la 12.000 de kilometri, a fost îndreptată spre poligonul Kura din Peninsula Kamceatka, aflat la o distanță de peste 6.000 de kilometri.

Pe componenta navală a triadei strategice a Rusiei, submarinul nuclear Briansk a lansat o rachetă balistică Sineva din Marea Barenț. De asemenea, pe componenta aeriană, bombardiere strategice Tupolev Tu-95C au lansat rachete de croazieră.

„Toate obiectivele manevrelor au fost îndeplinite”, a transmis Președinția Rusiei, într-un comunicat oficial. „Exercițiul a testat nivelul de pregătire al comandamentului militar și abilitățile practice ale personalului operațional în organizarea controlului forțelor subordonate”, a precizat Kremlinul.

Simultan cu exercițiul forțelor strategice ale Rusiei, NATO desfășoară, până la finalul lunii octombrie, exerciții care simulează, de asemenea, folosirea armelor nucleare. Exercițiile NATO se derulează în Olanda, Belgia, Marea Britanie și Danemarca. Alianța Atlantică folosește la aceste exerciții circa 70 de aeronave și 2.000 de militari. Exercițiile NATO au fost și ele planificate și anunțate cu mult timp înainte. De exemplu, exercițiul „Steadfast Noon” are drept națiune - gazdă Olanda. La el participă circa 60 de aeronave din 13 țări, inclusiv avioane de luptă "invizibile" F-35A și bombardiere B-52, ale Statelor Unite.

Anterior începerii acestor exerciții nucleare simultane, Rusia propunea Statelor Unite o prelungire cu un an a tratatului START III, care a reprezentat ultimul acord important, aflat încă în vigoare, dintre Rusia și SUA, cu privire la ținerea sub control a înarmării nucleare. Acordul START III ar urma să expire în februarie 2025.

Negocierile pentru o eventuală prelungire a tratatului încă nu au început.

