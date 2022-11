Șeful NATO a comentat ideea Poloniei de a trimite rachete Patriot în Ucraina. ”Rămâne o decizie națională”

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a spus că Alianța a furnizat Ucrainei sisteme de apărare aeriană, dar dacă vorbim de capabilități specifice, atunci aceasta ar trebui să fie o decizie a guvernelor naționale.

El a spus acest lucru în cadrul unei conferințe de presă înainte de întâlnirea miniștrilor de externe ai țărilor NATO de la București de săptămâna viitoare, răspunzând la o întrebare despre oferta Poloniei adresată Germaniei de a muta bateriile de apărare aeriană Patriot în Ucraina.

„Salut propunerea Germaniei de a întări apărarea antiaeriană a Poloniei prin desfășurarea bateriilor Patriot în Polonia, după tragicul incident de săptămâna trecută, care s-a soldat cu două vieți”, a spus Stoltenberg.

El a amintit că Alianța și-a sporit prezența pe flancul estic, mai ales după invazia rusă a Ucrainei din februarie.

„Ne-am mărit prezența prin creșterea grupurilor de luptă, a numărului de trupe la sol, în plus a fost o creștere a prezenței aeriene și maritime și aceasta include și sisteme de apărare aeriană, avioane, sisteme de apărare aeriană precum Patriot. În plus, am furnizat Ucrainei sisteme de apărare aeriană, incluzând sisteme moderne”, a spus secretarul general.

El a spus că la întâlnirea de săptămâna viitoare îi va convinge pe aliați să-și sporească sprijinul pentru Ucraina, nu doar prin asigurarea apărării aeriene.

„Dar deciziile specifice cu privire la capacități specifice rămân decizii naționale”, a spus Stoltenberg.

Berlinul a oferit Varșoviei sistemul de apărare antirachetă Patriot după ce o rachetă a aterizat în Polonia săptămâna trecută în timpul unui atac rusesc asupra Ucrainei, ucigând două persoane.

Ministrul polonez al Apărării, Mariusz Blaszczak, a declarat miercuri că a cerut Germaniei să trimită sisteme Patriot în Ucraina.

„După noi lovituri cu rachete rusești, am cerut Germaniei să transfere Ucrainei bateriile Patriot oferite Poloniei și să le plaseze la granița de vest”, a scris Blaszczak pe Twitter.

După aceea, Berlin a precizat că sistemele de apărare aeriană Patriot propuse de Polonia sunt destinate numai utilizării pe teritoriul NATO.

