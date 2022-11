Un avion militar de spionaj NATO a urmărit traiectoria rachetei care a căzut în Polonia. Cui au fost furnizate informațiile înregistrate

Un avion NATO care survola spaţiul aerian polonez a urmărit traiectoria rachetei care a explodat pe teritoriul Poloniei marţi, 15 noiembrie, ucigând două persoane, a relatat miercuri CNN, care citează ca sursă un responsabil militar al Alianţei Nord-Atlantice neidentificat, potrivit EFE.

"Informaţiile serviciilor secrete cu datele radar (ale rachetei) au fost furnizate NATO şi Poloniei", a adăugat laconic acelaşi responsabil militar al NATO postului de televiziune citat.

Avioanele NATO efectuează o supraveghere permanentă în jurul Ucrainei de când a început invazia rusă la 24 februarie.

Avionul Alianţei Nord-Atlantice, care survola marţi Polonia, monitoriza prin urmare ceea ce se întâmplă în Ucraina vecină.

Potrivit CNN, oficialul NATO nu a spus cine a lansat racheta şi nici de unde a fost trasă.

NATO a convenit miercuri să sprijine ancheta iniţiată de Polonia cu privire la racheta de fabricaţie presupus rusească, care a lovit teritoriul său.

Cu toate acestea, preşedintele american Joe Biden a afirmat miercuri că este 'puţin probabil' ca racheta să fi fost lansată din Rusia.

'Există o mulţime de informaţii care contrazic asta. Nu vreau să mă pronunţ până când nu vom investiga pe deplin, dar este puţin probabil, din cauza traiectoriei, să fi fost lansată din Rusia', a declarat Biden din Bali, unde participă la summitul G20.

La rândul său, Rusia a declarat marţi că nu ar fi efectuat atacuri împotriva unor ţinte din apropierea localităţii poloneze Przewodow, unde a căzut racheta, calificând drept o 'provocare deliberată' afirmaţiile media şi oficialilor polonezi cu privire la presupusa cădere a unor fragmente de rachetă ruseşti la graniţa dintre Ucraina şi Polonia.

'Nu au fost efectuate atacuri împotriva unor obiective din apropierea frontierei de stat între Ucraina şi Polonia cu mijloace de distrugere ruseşti', susține ministerul rus al Apărării într-o declaraţie.

Acest incident agravează tensiunile între Rusia şi NATO şi are loc în plin summit G20 în insula Bali (Indonezia), la care au participat Rusia şi Ucraina, pe lângă principalele ţări membre ale Alianţei Nord-Atlantice, care au anunţat că vor sprijini ancheta asupra celor întâmplate.

⚡️ Presumably - a video of the consequences of a landed missile in Poland.

pic.twitter.com/Jpy1a3t1wq