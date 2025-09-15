Rusia cere Turciei să-i returneze rachetele S-400 livrate în 2019. Motivele bizare ale acestei decizii

Rusia cere Turciei să-i returneze rachetele S-400 livrate în 2019. Motivele bizare ale acestei decizii
Rachete rusești S-400 FOTO X/@Raad_Pak

Moscova s-a oferit să răscumpere sistemele de rachete antiaeriene S-400 livrate anterior Turciei din cauza lipsei unor astfel de sisteme în propriile depozite, au declarat surse pentru publicația turcă Nefes.

Potrivit acesteia, Rusia a folosit toate sistemele de apărare aeriană disponibile în timpul războiului împotriva Ucrainei și, prin urmare, nu poate oferi sisteme gata făcute altor țări interesate de achiziționarea S-400. În același timp, Turcia, care a primit S-400 în 2019, practic nu le folosește, deoarece acestea nu îndeplinesc standardele NATO.

În plus, Ankara dezvoltă activ propriile sisteme de apărare aeriană în cadrul proiectului Steel Dome, urmărind să reducă dependența de dezvoltările externe. De asemenea, așa cum au remarcat surse Nefes, durata de viață a rachetelor livrate împreună cu S-400 a expirat deja la jumătate, ceea ce reduce valoarea sistemelor pentru Turcia.

Un alt motiv pentru a vinde sistemele înapoi Rusiei ar putea fi decizia SUA de a exclude Turcia din programul de furnizare a celor mai noi avioane de luptă F-35 pentru achiziționarea S-400, au specificat interlocutorii publicației turce. În același timp, o sursă RIA Novosti din Ankara susține că problema returnării sistemelor la Moscova de către partea turcă nu este discutată în prezent.

Rusia și Turcia au semnat un contract pentru furnizarea a patru batalioane S-400 în valoare totală de 2,5 miliarde de dolari în 2017. Cu toate acestea, Ankara nu le-a folosit după ce s-a confruntat cu presiuni din partea Statelor Unite.

În 2024, ziarul Cumhuriyet a relatat că Turcia a oferit Statelor Unite să păstreze sistemele rusești în depozit în schimbul vânzării de avioane de vânătoare F-35. Ulterior, ministrul turc al Apărării, Yașar Güler, a declarat că Statele Unite nu mai au nicio obiecție cu privire la utilizarea de către Turcia a sistemelor rusești.

Pe fondul războiului dintre Israel și Iran din iunie anul acesta, președintele Recep Tayyip Erdoğan a remarcat că sistemele S-400 nu pot satisface pe deplin nevoile Turciei în materie de apărare aeriană. El a reamintit dezvoltarea propriilor sisteme de rachete antiaeriene - Siper, Korkut, Hisar și Sungur, care, potrivit lui, nu ar fi fost create dacă țara ar fi stat „în colț” și s-ar fi așteptat să „cumpere arme de la cineva”.

