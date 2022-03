Rachete ruse au lovit o zonă din apropierea aeroportului oraşului Lvov, situat în vestul Ucrainei, a anunţat vineri, 18 martie, primarul Andrii Sadovi, care a precizat că aeroportul în sine nu a fost atacat, transmit Reuters şi AFP.

Sadovi a declarat că mai multe rachete au lovit un hangar pentru reparaţia avioanelor, distrugând clădirea. Nu au fost semnalate victime umane.

Iniţial, Sadovyi a postat pe Facebook că locaţia atacului nu este exactă.

”Rachetele au lovit zona de lângă aeroportul din Liov. Nu pot spune locaţia în acest moment, dar cu siguranţă nu este un aeroport. Geamurile din clădirile companiei de transport auto sunt avariate. Situaţia de pe teren este în curs de clarificare şi vom actualiza mai târziu”, a spus iniţial Sadovyi.

Primarul a mai cerut oamenilor să nu distribuie fotografii cu locaţia atacată pe reţelele sociale.

Anterior, postul de televiziune Ukraina 24 a relatat că cel puţin trei explozii s-au auzit în oraşul Lvov.

Vineri dimineaţă, un jurnalist AFP a observat nori de fum în zona aeroportului din Lvov.

