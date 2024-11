Momentul când o rachetă a căzut în apropierea unei hidrocentrale de pe Nipru: ”Consecințele distrugerii barajului ar putea fi catastrofale” VIDEO

Mai multe filmări postate pe rețelele de socializare au surprins momentul când o rachetă lansată de ruși explodează în apropierea barajului hidrocentralei peste fluviul Nipru, de la Kremenciuk, în Ucraina.

Filmările au fost postate pe Internet luni, 18 noiembrie, dar incidentul nu a a fost confirmat deocamdată nici de Ucraina, nici de Rusia, informează Digi 24. Cel puțin două rachete ar fi explodat în apropierea barajului. Imaginile făcute publice arată cum una dintre ele cade în lacul de acumulare al centralei, apoi se vede o puternică explozie. Surse neoficiale susțin că această rachetă fusese lansată de Rusia.

Pe de altă parte, imagini din satelit, difuzate de NASA, prezintă cel puțin cinci incendii produse la aproximativ șapte kilometri de baraj.

Hidrocentrala de la Kremenciuk a mai fost ținta atacurilor Rusiei la finalul lunii martie 2024.

VIDEO

„E de menționat că e foarte dificilă distrugerea (barajului) fără producerea unei explozii puternice, dar consecințele ar putea fi catastrofale. Probabil, rușii au țintit avarierea sistemului energetic și nu distrugerea propriu-zisă a barajului, pentru a inunda regiunea”, a comentat un blogger estonian al cărui cont de X/Twitter s-a specializat în monitorizarea surselor video publicate pe rețelele sociale care au legătură directă cu războiul din Ucraina.

Rusia a declanșat duminică un atac masiv asupra Ucrainei, în care a folosit inclusiv rachete de croazieră și rachete hipersonice de tip Kinjal. Acesta a fost cel mai amplu atac al Rusiei asupra Ucrainei în ultimele trei luni.

During the massive airstrike, the Russians again targeted the Kremenchuk Hydroelectric Power Station on the Dnieper. The last time it was attacked was in October 2022. It’s worth noting that destroying it without a major explosion is very difficult, but the consequences could be… pic.twitter.com/i9nNX5dY0X