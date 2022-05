Rușii au lansat cu ajutorul aviației strategice 4 rachete de croazieră în regiunea Odesa, a comunicat comandamentul Operațional „Sud”.

”Inamicul continuă nu numai distrugerea fizică a infrastructurii regiunii, ci și presiunea psihologică asupra populației civile”, a spus armata.

Potrivit datelor preliminare, nu au existat victime sau morți în urma loviturilor cu rachete.

„Națiunea ucraineană este inflexibilă: nu sunt victime, vom reconstrui infrastructura deteriorată. Respectați standardele de siguranță, nu neglijați avertismentele de raid aerian, nu cedați panicii”, se spune în comunicat.

Rușii au lansat un atac cu rachete și asupra localității Krasnograd, în regiunea Harkov . Din fericire, nici acolo nu au fost victime.

The armed forces of the #Russia Federation launched a series of missile strikes on enemy military facilities in the #Odessa region.#Ukraine pic.twitter.com/b5XUA3etoI