"Lasă-l pe Zelenski să lovească Rusia cu rachete Tomahawk!", i-a transmis premierul Finlandei lui Trump. "Putin crede doar în putere"

Donald Trump ar trebui să permită Ucrainei să folosească rachetele de croazieră cu rază lungă de acțiune Tomahawk ale Americii pentru a ataca ținte aflate în interiorul Rusiei, a declarat premierul finlandez Petteri Orpo.

Într-un interviu acordat publicației POLITICO, Orpo a avertizat că Rusia reprezintă o „amenințare permanentă” la adresa securității europene și l-a îndemnat pe președintele SUA să acorde Ucrainei armele de care are nevoie pentru a se apăra și pentru a-l aduce pe Vladimir Putin la masa negocierilor.

Comentariile lui Orpo au venit în contextul în care Trump a anunțat sancțiuni radicale împotriva companiilor petroliere de stat rusești, acesta fiind cel mai important pas pe care l-a făcut ca președinte pentru a pune presiune pe Putin în legătură cu războiul din Ucraina.

„Putin crede doar în putere”, a spus Orpo la sosirea sa la Bruxelles pentru un summit al liderilor Uniunii Europene, într-un moment crucial în războiul de peste trei ani al Ucrainei împotriva invadatorilor ruși. „Dacă vrem să oprim războiul, trebuie să fim la același nivel sau chiar mai puternici” decât Rusia, a spus Orpo.

După ce nu a reușit să-l convingă pe Putin să se întâlnească cu Trump pentru discuții despre un armistițiu, în Ungaria, SUA par să-și piardă răbdarea cu Kremlinul. Miercuri, Trezoreria SUA a anunțat sancțiuni împotriva celor mai mari companii petroliere din Moscova, Rosneft și Lukoil, invocând „lipsa unui angajament serios al Rusiei față de un proces de pace”.

„Astăzi este o zi foarte importantă în ceea ce privește ceea ce facem. Acestea sunt sancțiuni extraordinare”, le-a declarat Trump reporterilor, miercuri 22 octombrie. „Sperăm că nu vor dura mult timp. Sperăm că războiul se va rezolva.”

Trump și-a exprimat frustrarea față de tergiversările lui Putin în negocierile pentru a pune capăt invaziei. „De fiecare dată când vorbesc cu Vladimir, am conversații bune, iar apoi nu ajung nicăieri. Pur și simplu nu ajung nicăieri”, a spus el.

Însă Trump a adăugat că nu vrea să permită Ucrainei să folosească rachete Tomahawk americane. Este nevoie de „un an de antrenament intens” pentru a învăța cum să tragi cu rachetele „extrem de complexe”, a spus Trump, și este prea mult timp de așteptat.

Finlanda este una dintre cele mai influente țări ale UE în relația cu Trump, după ce președintele său, Alexander Stubb, a stabilit o relație strânsă cu liderul american pe terenul de golf. Finlandezii sunt printre cei mai agresivi din Europa în ceea ce privește securitatea, deoarece împart o graniță de 1.300 de kilometri cu Rusia.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski susține că Putin a arătat interes pentru pace cu Trump doar atunci când a sugerat că va permite Ucrainei să folosească rachete Tomahawk - și imediat ce Trump a retras rachetele de croazieră de pe masă, Rusia a renunțat la ideea de pace.

Așadar, ar trebui Trump să-i dea lui Zelenski rachetele pe care le dorește? „Sper cu adevărat că vor putea obține capacitățile de care au nevoie pentru a contraataca Rusia și a se apăra”, a spus Orpo. „Știm că aceasta este o problemă între Zelenski și Statele Unite și sper cu adevărat că vor putea găsi o soluție.”

Joi, 23 octombrie, liderii UE de la Bruxelles își propun să facă progrese în ceea ce privește un plan de a confisca activele financiare înghețate ale Rusiei pentru un „împrumut pentru reparații” către Ucraina. O întrebare este ce fel de condiții ar trebui să atașeze UE împrumutului, care ar putea valora până la 140 de miliarde de euro, suficient pentru a menține Ucraina în luptă timp de doi sau trei ani.

Se pare că Franța conduce eforturile de a determina Ucraina să cheltuiască banii pe arme fabricate în Europa. Se spune că alte țări, inclusiv Suedia, vor ca Ucraina să poată alege cum să utilizeze împrumutul.

Orpo susține că Europa trebuie să aibă un cuvânt de spus. „Nu cred că libertatea deplină este cea mai bună cale”, a spus el. „Acordăm împrumuturi și, prin urmare, trebuie să o facem în bună cooperare cu ei... trebuie să știm că vor folosi această sumă uriașă de bani într-un mod responsabil.”

Asta înseamnă, acolo unde este posibil, cumpărarea de arme europene. „Sper că pot cumpăra din ce în ce mai multe arme din Europa”, a spus Orpo. „Dar știm că nu avem toate acele capacități și arme în Europa de care au nevoie. Așadar, este realitatea că și lor trebuie să li se permită să cumpere din SUA, dacă este nevoie.”

El a adăugat: „Nu este vorba doar de rachete Tomahawk. Dacă putem găsi o soluție cu privire la modul în care putem finanța puternic Ucraina și putem găsi o soluție pe termen lung folosind active înghețate, va fi un mesaj atât de puternic pentru Putin, încât acesta înțelege că nu poate câștiga acest război. Acest lucru poate schimba regulile jocului”.

