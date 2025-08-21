Noua rachetă ucraineană Flamingo a fost testată cu succes. Cu o rază de acțiune de 3.000 km, poate străbate de 4 ori distanța Kiev-Moscova VIDEO

Joi, 21 August 2025, ora 13:27
Noua rachetă ucraineană Flamingo a fost testată cu succes. Cu o rază de acțiune de 3.000 km, poate străbate de 4 ori distanța Kiev-Moscova VIDEO
Noua rachetă ucraineană Flamingo, cu rază de acțiune de 3.000 km FOTO captură video X /Noelreports /AP

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat joi, 21 august, că a fost testat cu succes un nou tip de rachetă, cu o rază de acțiune de 3.000 de kilometri. Denumită „Flamingo”, racheta similară unei FP-5 urmează să intre în producție de serie, însă nu există informații despre momentul în care ar putea fi utilizată pe teren.

„Racheta (de tip Flamingo) a fost supusă unor teste concludente. Este vorba despre cea mai performantă rachetă a noastră: poate parcurge 3.000 de kilometri”, a anunțat Zelenski.

Această rachetă de croazieră - de tip Flamingo -, a cărei ogivă cântărește peste o tonă, a fost dezvăluită duminică, la 17 august, pe Facebook, de către un fotojurnalist ucrainean, Efrem Lukatsky, un colaborator al agenției The Associated Press, relatează site-ul slate.fr.

Ea are o rază de acțiune de până la 3.000 de kilometri - de patru ori distanța de la Kiev la Moscova -, cu o viteză maximă de 950 de kilometri, care urmează să fie produsă de către întreprinderea ucraineană în domeniul apărării Fire Point.

Potrivit site-ului The War Zone, Flamingo seamănă cu racheta de croazieră de tip FP-5.

Ea este montată pe o remorcă, cu o rampă de lansare, și a fost prezentată în februarie de către întreprinderea britanică Milanion Group, cu sediul în Emiratele Arabe Unite (EAU), care a furnizat material de luptă armatei ucrainene în trecut.

Racheta de tip FP-5, cu o anvergură de șase metri, a fost concepută să reziste unor atacuri electronice, folosește, potrivit Milanion, o combinație de metode de ghidaj și este dotată cu un sistem de navigație inerțială.

Racheta cu cea mai lungă rază de acțiune folosită de Ucraina

Autoritățile ucrainene nu au oferit detalii despre caracteristicile acestui nou tip de rachetă.

Ministrul ucrainean al Apărării Denîs Șmîhal a confirmat că a început producția de serie.

El a anunțat că informații mai ample urmează să fie publicate ”la momentul oportun”.

În cazul unei confirmări a calităților rachetei de tip Flamingo, acest lucru va permite Ucrainei să lovească până în centrul Rusiei.

Însă Flamingo nu este prima rachetă de croazieră cu lansator terestru dobândită de către Ucraina.

Armata ucraineană a folosit, de la începutul invaziei ruse, împotriva flotei inamice racheta de croazieră antinavă tip R-360 Neptun, racheta de tip Storm Shadow (SCALP-EG) livrată începând din 2023 de către Marea Britanie, sau rachete de tip ATACMS, furnizate de către Statele Unite.

Însă aceste tipuri de rachetă au o rază scurtă de acțiune, cuprinsă între 100 și maximum 400 de kilometri.

Caracteristicile atribuite rachetei de tip Flamingo ar putea oferi Ucrainei un atu important în atingerea unor ținte strategice și provocarea unor pagube importante, având în vedere raza de acțiune lungă a ogivei, care depășește cu mult capacitățile rachetelor sau dronelor de care dispune în prezent Kievul.

În cazul unei producții în masă, această rachetă de croazieră poate reprezenta o provocare importantă la adresa liniei apărării aeriene ruse.

Anunțul acestei rachete intervine după summituri între președinții american Donald Trump și rus Vladimir Putin în Alaska, de Sfânta Maria, și miliardarul și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, însoțit de unii lideri europeni, luni, la Casa Albă.

  
