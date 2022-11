Atacul cu rachete rusesc de marți asupra Ucrainei a fost poate cel mai mare din timpul războiului. Potrivit presei ucrainene, care citează atașatul de presă al Forțelor Aeriene ucrainene, rușii au tras aproximativ 100 de rachete.

”Au depășit data de 10 octombrie, când au fost lansate 84 de rachete”, a declarat purtătorul de cuvânt al Forțelor Aeriene ucrainene. La 10 octombrie, Rusia a lansat o campanie de atacuri masive pentru a distruge infrastructura energetică civilă a Ucrainei.

Adjunctul șefului biroului președintelui Ucrainei, Kyrylo Tymoshenko, a declarat că majoritatea loviturilor de astăzi au avut loc în centrul și nordul Ucrainei.

The moment when an enemy missile hit one of the settlements in the Kyiv region was published by National Police

There were no casualties. pic.twitter.com/ZdxLNaDM2T