Ministerul rus al Apărării a anunţat luni, 21 martie, că a tras rachete de croazieră cu lansare aeriană vizând un centru de antrenament militar situat la Nova Liubomîrca, în oblastul Rivne, în nord-vestul Ucrainei, relatează AFP.

Un purtător de cuvânt al Ministerului rus al Apărării, generalul Igor Konaşenkov, anunţă într-un comunicat că acest atac s-a soldat cu zeci de victime.

Rachete de croazieră au distrus, de asemenea, un depozit de muniţie şi cartierul general al unei brigăzi mecanizate situate în apropiere de satul Seleţ, la mai puţin de 100 de kilometri de Liov.

Another training base for foreign mercenaries in Rivne region was bombed overnight and about 80 of those terrorists were reunited with Satan. pic.twitter.com/eOdAd65VR4