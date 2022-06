Rușii au făcut ”cunoștință” cu primele rachete trase de ucraineni de pe sistemele HIMARS oferite de SUA. Militari ruși au recuperat bucăți din rachete, din zonele unde au avut loc atacuri, le-au făcut poze și le-au publicat pe rețelele de socializare.

Ucrainenii au lovit cu succes în ultimele zile depozite de muniție și vehicule militare ale rușilor aflate la zeci de kilometri de linia frontului.

”Putem confirma vizual că M142 HIMARS furnizate de SUA sunt utilizate în prezent pentru lovituri în adâncimea teritoriilor controlate de Rusia. Fragmente de rachetă unitară M31A1 GMLRS au fost găsite după ce o țintă a fost lovită în Perevalsk, regiunea Luhansk, la 45 km de linia frontului”, au transmis ucrainenii care monitorizează evoluția războiului, pe Twitter.

#Ukraine : We finally can visually confirm that US-supplied M142 HIMARS are currently used for strikes deep into Russian-controlled territories - fragments of M31A1 GMLRS unitary rocket were found after a target was hit in Perevalsk, #Luhansk Oblast, 45 km from the front line.

Fiecare rachetă M31A1 ghidată prin GPS are o greutate de 90 kg, transportă 23 de kilograme de explozibil și poate lovi ținte la o distanță de până la 84 de kilometri.

The headquarters of the Russian army after the Ukrainian strike. The headquarters was located on the territory of 2nd school in Izyum, Kharkiv region. They say that the strike was delivered from the HIMARS system.