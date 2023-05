Cum arată rachetele Taurus ce pot ținti la 500 de kilometri, cerute cu insistență Germaniei de Ucraina VIDEO

Ucraina a cerut în mod oficial Guvernului german să-i livreze rachete de croazieră de tip aer-sol de tip Taurus, cu o rază de acţiune de cel puţin 500 de kilometri, anunţă sâmbătă, 27 mai, Ministerul german al Apărării

”O cerere a părţii ucrainene ne-a parvenit în ultimele zile”, anunţă un purtător de cuvânt, care nu vrea să ofere detalii cu privire la cantitate.

Berlinul urmează să stabilească dacă dă sau nu curs acestei cereri, care va provoca dezbateri interne aprige.

Guvernul german şi-a crescut puternic furniturile de armament către Kiev în ultimele luni, dar a fost reticent, până în prezent, să-i livreze rachete de croazieră sau o susţinere a aviaţiei ucrainene - prin livrarea de avioane de vânătoare de tip F-16, de exemplu.

Germany has proposed to transfer Taurus cruise missiles to Ukraine, said a member of the Bundestag to RND.

The Taurus KEPD (Kinetic Energy Penetrator and Destroyer) is a subsonic air-launched cruise missile and serves as an equivalent to the British missile Storm Shadow. pic.twitter.com/I5s8sanYR3