Un nou atac al Rusiei în Ucraina. Trei morţi şi doi răniţi civili în urma unor bombardamente asupra orașului Herson

Trei persoane au fost ucise şi alte două rănite în urma unui atac rusesc la Herson, în sudul Ucrainei, au anunţat sâmbătă autorităţile, la două zile după tiruri de artilerie intense.

„Ştim de trei persoane care au fost ucise, în timp ce alte două sunt rănite în urma unui atac inamic asupra unei parcări pe autostrada care leagă Mikolaiv (Nikolaev) de Herson”, a indicat pe Telegram Oleksandr Prokudin, şeful administraţiei militare regionale din Herson.

„Operaţiunile de salvare continuă” la faţa locului, a adăugat el. O femeie de 53 de ani a scăpat ca prin urechile acului atacului, ea aflându-se într-un supermarket unde venise să-şi facă aprovizionarea când s-a produs explozia afară. Aceasta spune că maşina sa pe care o parcase lângă magazin a fost lovită.

Într-un mesaj precedent, Prokudin afirmase că o maşină a fost incendiată după ce fusese lovită de un obuz, indicând iniţial că o persoană a fost ucisă şi alta rănită.

Three people were killed and two were wounded after Russia shelled the South-Ukrainian city of Kherson. The shells exploded in a supermarket parking lothttps://t.co/BdCglZcaTi pic.twitter.com/XNrfvVtCX2