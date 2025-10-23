Un șofer român a dat peste cap radarul polițiștilor austrieci. Cu ce viteză a fost prins în drum spre Ungaria. Legea prevede confiscarea mașinilor șoferilor vitezomani

Bărbat care conduce Foto: Pexels

Poliția din Austria a oprit 46 de șoferi care depășeau viteza în două ore și jumătate pe A4.

Unul dintre ei a fost prins cu aproape 100 km/h peste limita legală. Este vorba despre un șofer român.

Confiscarea mașinilor șoferilor vitezomani

Începând cu 1 martie 2024, în Austria, vehiculele șoferilor care depășesc extremele de viteză pot fi confiscate imediat și ulterior chiar scoase la licitație. Măsura se aplică în cazul depășirilor repetate de peste 60 km/h în localitate sau peste 70 km/h în afara localității. Cine circulă cu mai mult de 80 km/h peste limită în localitate sau cu peste 90 km/h în afara acesteia riscă confiscarea vehiculului chiar de la prima abatere. Chiar dacă mașina nu îi aparține conducătorului auto, aceasta poate fi reținută până la 14 zile. Cei care sunt prinși de mai multe ori își pierd vehiculul definitiv.

Cu 207 km/h pe A2 – permisul și mașina confiscate

Cea mai dură sancțiune a primit un tânăr român, al cărui autoturism a fost înregistrat cu 192 km/h, o depășire de 92 km/h. Permisul i-a fost retras imediat, iar vehiculul a fost confiscat temporar.

Angajați ai Inspectoratului de Poliție Autostradă Schwechat au efectuat, pe 19 octombrie 2025, între orele 10:30 și 13:00, măsurători ale vitezei cu laser pe Autostrada Estică (A4) în districtul Bruck an der Leitha.

În două ore și jumătate au fost depistați 46 de șoferi care depășeau viteza.

În zona respectivă cu limită de 100 km/h, pe sensul spre Ungaria, au fost înregistrate în total 46 de vehicule care circulau cu viteză excesivă. La trei conducători auto s-a măsurat o depășire extremă a vitezei – unul dintre ei circulând aproape de două ori mai rapid decât era permis. Aceasta a dus la aplicarea unor sancțiuni dure.

