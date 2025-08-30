Vestea care dă fiori reci șoferilor. Cum funcționează „radarele antifrânare” și unde au fost introduse prima dată

Autor: Grigore Dobritoiu
Sambata, 30 August 2025, ora 12:28
Bărbat care conduce Foto: Pexels

Șoferii care conduc cu viteză și încetinesc doar pentru a evita sancțiunile în zonele în care sunt amplasate radare riscă amenzi de până la 200 de euro și 4 puncte de penalizare. Radarele „antifrânare” au fost introduse pentru prima dată în Spania, pentru a descuraja frânările bruște și nejustificate în apropierea radarelor, potrivit Madridinforma.

Pe lângă cele 780 de radare fixe, 545 mobile și 92 rutiere existente, DGT a instalat 26 de dispozitive suplimentare pe șoselele din Spania, potrivit Madrid Informa:

- Radarele antifrânare: plasate înaintea radarului oficial, detectează scăderile bruște de viteză;

- Radarele în cascadă: montate după radarul oficial, verifică dacă șoferii respectă limita de viteză și după trecerea de dispozitivul vizibil.

Autoritățile afirmă că măsura urmărește reducerea accidentelor provocate de viteza excesivă, principala cauză a incidentelor grave în trafic.

Noua strategie a generat reacții împărțite în rândul șoferilor. Unii o consideră o modalitate de a crește încasările din amenzi, în timp ce alții admit că îi va determina să fie mai atenți la respectarea limitelor de viteză.

DGT respinge criticile și subliniază că scopul principal este siguranța rutieră. Conducătorii auto sunt sfătuiți să respecte constant limitele de viteză și să evite frânările bruște pentru a preveni accidentele și sancțiunile.

