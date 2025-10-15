Radioprotecția în CT: cum reduc tehnologiile moderne doza de radiații pentru pacient

Tomografia computerizată (CT) este una dintre cele mai importante metode de diagnostic din medicina modernă. Oferă imagini detaliate, tridimensionale, esențiale pentru depistarea rapidă a unor afecțiuni grave. Totuși, pentru mulți pacienți, frica de "radiații" încă planează asupra acestor investigații. Realitatea este că tehnologia a evoluat enorm, iar radioprotecția a devenit prioritate absolută pentru specialiști.

De ce contează radioprotecția?

Radiațiile ionizante utilizate în CT pot, teoretic, să producă efecte cumulative asupra organismului, mai ales în cazul expunerilor frecvente. Din acest motiv, în ultimii ani, cercetarea și industria medicală s-au concentrat pe reducerea dozelor la niveluri minime, fără a compromite calitatea imaginii.

"Fiecare indicație de CT trebuie justificată medical. Asta înseamnă că alegem această investigație doar atunci când aduce informații vitale pentru diagnostic și tratament. În paralel, aplicăm protocoale low-dose și tehnologii avansate pentru a proteja pacientul", explică dr. Radu Dumitru, Medic primar Radiologie-Imagistică Medicală, în cadrul M Hospital.

Noile generații de aparate CT vin echipate cu senzori de sensibilitate crescută și algoritmi sofisticați de reconstrucție a imaginii. Noile generații de CT sunt dotate cu senzori de înaltă sensibilitate și algoritmi de reconstrucție bazată pe inteligență artificială. Reconstrucția iterativă și tehnologiile de tip deep learning permit reducerea dozelor cu procente semnificative. La nivel național, rezultatele sunt la fel de încurajatoare. În România, în rețeaua privată, noile echipamente CT pot reduce doza de radiații chiar și cu 50% comparativ cu tehnologiile convenționale.

Mituri și realități despre expunerea la radiații

Un mit frecvent întâlnit este că "fiecare CT lasă urme ireversibile asupra sănătății". În realitate, expunerea la radiații în timpul unui CT modern este comparabilă cu câteva luni de expunere naturală la radiația cosmică. "Trebuie să privim lucrurile în context. Riscul asociat unei investigații CT este incomparabil mai mic decât riscul de a nu diagnostica la timp o afecțiune gravă, cum ar fi un cancer pulmonar sau un accident vascular cerebral", subliniază dr. dr. Radu Dumitru, Medic primar Radiologie-Imagistică Medicală în cadrul M Hospital.

De asemenea, există îngrijorări că multiplele CT-uri efectuate pe parcursul vieții cresc semnificativ riscul de cancer. Ghidurile internaționale arată însă că riscul este extrem de mic și justificat doar în cazul expunerilor foarte mari și repetate. Ceea ce contează este justificarea medicală și folosirea protocoalelor moderne de reducere a dozei.

Când este indicată o investigație CT?

CT-ul este indicat doar atunci când beneficiile diagnostice depășesc riscurile expunerii. Cele mai frecvente indicații includ traumatismele severe, suspiciunea de accidente vasculare cerebrale, evaluarea tumorilor, diagnosticarea emboliilor pulmonare sau monitorizarea anumitor boli cronice.

"CT-ul este uneori singura metodă care poate salva viața unui pacient, pentru că oferă imagini în detaliu, în câteva minute, acolo unde alte metode nu pot da un răspuns rapid", afirmă dr. dr. Radu Dumitru, Medic primar Radiologie-Imagistică Medicală.

