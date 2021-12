Post public de radio din România acuzat de propagandă anti-vaccin pe Facebook. „Nu m-am vaccinat şi nici nu am de gând s-o fac”

Propaganda antivaccinistă și site-urile de știri obscure sunt la ordinea zilei în România, unde s-au vaccinat mai puțin de 8 milioane de cetățeni.

Însă aceste metehne ajung și în instituțiile publice. Radio Iaşi face propagandă antivaccinistă pe pagina oficială de facebook. În urmă cu trei zile, redactorul şef, Nicolae Tomescu Stachie, a postat un articol preluat de pe un site obscur în care un fost expert OMS declară că pandemia este o minciună, iar vaccinarea un experiment, potrivit ziaruldeiasi.ro.

Nicolae Tomescu se declară un anti-vaccinist convis. El că nu s-a vaccinat şi că poate merge până la „preţul suprem” (demiterea sa, în cazul obligativităţii certificatului verde - n.r) pentru a-şi apăra ideea, mai scrie sursa citată.

În urmă cu două zile, pe pagina de facebook a Radio Iaşi a fost distribuită o postare de pe un site obscur: stiri-alternative.ro.

„Fost expert OMS în pandemie. Astrid Stuckelberger: O pandemie de minciuni”, era titlul articolului, unde „expertul” citat spunea că injectările nu sunt vaccinuri, ci „un experiment biotehnologic, sintetic” coordonat de GAVI – Alianţa Globală pentru Imunizare prin Vaccin condusă de Bill Gates prin OMS, mai scrie sursa citată.

„Consider că am dreptul să mă exprim, şi nu este pentru prima dată când fac acest lucru, chiar dacă este vorba de radioul public. Doriţi să aveţi cenzură aici? Nu cred! Am abordat acest subiect – pandemia, vaccinurile – şi în emisiuni cu persoane care au ceva de spus şi a căror opinie nu coincide cu a majorităţii. De ce aceste dezbateri nu au fost promovate?! Este la latitudinea colegilor mei! Eu nu am impus niciodată colegilor mei o anumită politică editorială şi nu am cenzurat nicio idee sau acţiune! Da, într-adevăr nu m-am vaccinat şi nici nu am de gând s-o fac, cu riscul de a pierde locul de muncă, dacă se va impune certificatul verde. Am spus-o şi mai repet, nu sunt adeptul noii religii COVID”, a spus Nicolae Tomescu.

Postările de pe pagina de Facebook nu se mai găsesc, însă se găsesc pe pagina lui Tomescu.

