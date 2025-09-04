Radiohead dezvăluie primele concerte după șapte ani și stârnește controverse din cauza boicotului pro-Palestina

Radiohead a anunțat primele concerte live din ultimii șapte ani, ceea ce a stârnit multă anticipare în rândul fanilor. Afișele lipite în orașe din toată Europa anunțau date în Londra, Copenhaga, Madrid, Berlin și Bologna, pe care trupa le-a confirmat oficial pentru această iarnă. Trupa va susține patru concerte într-o singură locație din fiecare țară, concertele din Spania, Italia și Marea Britanie având loc în noiembrie, iar cele din Danemarca și Germania în decembrie.

Bateristul Philip Selway a declarat: „Anul trecut, ne-am reunit pentru a repeta, doar de dragul de a o face. După o pauză de șapte ani, a fost foarte plăcut să cântăm din nou melodiile și să ne reconectăm cu o identitate muzicală care s-a înrădăcinat adânc în noi. De asemenea, ne-a făcut să vrem să susținem câteva concerte împreună, așa că sperăm să puteți veni la unul dintre concertele viitoare. Deocamdată, vor fi doar acestea, dar cine știe unde va duce totul”, potrivit The Guardian.

Fanii vor trebui să se preînregistreze pe site-ul Radiohead pentru a avea șansa de a cumpăra bilete, o măsură menită să „reducă concurența din partea speculanților de bilete”. Cea mai mare parte a biletelor va fi repartizată fanilor care locuiesc mai aproape de concerte, lucru pe care l-au ilustrat pe o hartă.

Trupa a mai anunțat că va include o taxă de 1 liră sterlină în prețul fiecărui bilet din Marea Britanie, pentru a sprijini inițiativa Live Trust destinată concertelor din arene și stadioane, cu scopul de a strânge fonduri pentru sălile de concert locale aflate în dificultate. În Europa, 1 euro din prețul fiecărui bilet va fi donat organizației Médecins Sans Frontières, iar Radiohead va dubla suma strânsă.

Datele din Europa sunt primele concerte live ale trupei din 2018, când au încheiat turneul pentru al nouălea album, "A Moon Shaped Pool", lansat în 2016. Fiecare membru și-a continuat ulterior cariera solo. Chitaristul și solistul Thom Yorke și chitaristul principal Jonny Greenwood au format trupa Smile împreună cu bateristul de jazz Tom Skinner și au lansat până în prezent trei albume. Yorke și Donwood au colaborat recent la o expoziție de artă la Muzeul Ashmolean din Oxford, pe care criticul Guardian Eddy Frankel a numit-o „o succesiune de picturi proaste” într-o recenzie de două stele.

Chitaristul Ed O'Brien a lansat albumul solo "Earth" în 2020, pe care a colaborat cu Colin Greenwood la una dintre piese; acesta din urmă a colaborat și cu artistul belgian-egiptean Tamino și a participat la turnee ca membru al formației live alături de Nick Cave și Warren Ellis, precum și cu Nick Cave și The Bad Seeds și în concertele solo ale lui Cave. Selway a lansat al treilea album solo, "Strange Dance", în 2023, și a cântat la tobe pe al cincilea album al trupei Lanterns on the Lake din Newcastle.

Jonny Greenwood a colaborat, de asemenea, cu muzicianul israelian Dudu Tassa la albumul "Jarak Qaribak" din 2023, care cuprinde reinterpretări ale unor cântece de dragoste din Orientul Mijlociu înregistrate în Tel Aviv, Israel, și Oxfordshire, Marea Britanie. Ansamblul include, de asemenea, muzicieni din Siria, Liban, Kuweit și Irak. Un turneu european a fost anulat după izbucnirea războiului dintre Israel și Gaza în octombrie 2023. În 2024, Greenwood s-a alăturat protestelor din Israel care cereau demiterea prim-ministrului Benjamin Netanyahu și eliberarea ostaticilor deținuți de Hamas; el și Tassa au cântat și în Tel Aviv, ceea ce a atras condamnarea activiștilor pro-palestinieni.

Anul acesta, colectivul a avut două concerte anulate în Marea Britanie, după ce au apărut relatări privind amenințări credibile la adresa concertelor. Greenwood a răspuns că „se tem de utilizarea acestei anulări ca armă de către figuri reacționare, la fel de mult cum deplâng sărbătorirea acesteia de către unii progresiști.”

Israelul s-a dovedit a fi un subiect delicat pentru trupă. Radiohead a concertat la Tel Aviv în cadrul ultimului său turneu, în iulie 2017, în ciuda apelurilor de a anula concertul. Yorke a declarat la momentul respectiv: „A cânta într-o țară nu înseamnă a-i susține guvernul.”

În octombrie 2024, Yorke a părăsit scena în timpul unui concert solo în Melbourne, după ce a fost huiduit cu remarci pro-palestiniene de către un spectator. Yorke a răspuns: „Vino aici și spune asta... urcă pe scena asta nenorocită și spune ce ai de spus.” Protestatarul a strigat atunci: „Câți copii morți vor fi necesari pentru ca tu să condamni genocidul din Gaza?”, iar Yorke a încheiat spectacolul.

Datele complete ale turneului Radiohead în UE

Movistar Arena, Madrid, Spania – 4, 5, 7, 8 noiembrie

Unipol Arena, Bologna, Italia – 14, 15, 17, 18 noiembrie

The O2, Londra, Marea Britanie – 21, 22, 24, 25 noiembrie

Royal Arena, Copenhaga, Danemarca – 1, 2, 4, 5 decembrie

Uber Arena, Berlin, Germania – 8, 9, 11, 12 decembrie

