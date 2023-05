Motivul pentru care Mirel Rădoi s-a certat la cuțite cu soția. Ce replică a avut pentru aceasta

Mirel și Viviana Rădoi formează unul dintre cele mai sudate cupluri din sportul românesc, fostul selecționer având trei copii împreună cu soția sa.

În viața celor doi au existat însă și momente tensionate, precum cel în care fotbalistul a făcut un credit pentru a-și cumpăra o mașină.

„Eu nu îmi iau maşinile să se simtă prost un jucător sau un antrenor, ci că îmi plac mie. Nu vreau să arăt cuiva că am sau nu am bani. Primul Bentley, de exemplu, l-am luat făcând un credit. Şi soţia mea când a văzut documentele acasă chiar mi-a spus: ‘În sfârşit, te-ai deşteptat şi tu şi luăm casă’. Da, luăm casă, avem unde să stăm acum. Până când a văzut documentele acasă, şi când de fapt a văzut că e o maşină.

Mi-a zis: ‘Toată lumea face credite ca să îşi ia apartament, casă, tu eşti nebun? Cum să iei maşină?’. I-am zis: ‘Fii atentă, dacă luăm apartament, ne putem plimba cu el? Nu? În maşină ne şi plimbăm şi putem să şi dormim!’. Nu a mai zis nimic când a văzut ce nebun are. A înţeles mesajul.

Mi-au plăcut maşinile şi când nu aveam bani. Deci nu o fac acum în mod special. Cum la fel mă plimb cu ele şi după 3 luni sau 3 ani le scot la vânzare. Poate să zică oricine că am probleme cu banii… nu am niciun fel de problemă, pot să am, pot să nu am. Nu e treaba nimănui, eu fac ce vreau cu bunurile mele„ a declarat Mirel Rădoi la podcastul „Profu’ de sport”.