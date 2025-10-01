Radu Banciu, atac fără menajamente la liderii suveraniști Călin Georgescu și George Simion: "Un personaj odios, primitiv și prostul absolut"

Jurnalistul Radu Banciu, cunoscut pentru stilul său acid și lipsit de filtre, a lansat un val de critici extrem de dure la adresa lui Călin Georgescu și a lui George Simion.

Radu Banciu a vorbit despre Călin Georgescu în emisiunea sa de la IAmSport, fiind provocat de întrebarea unui urmăritor.

Radu Banciu și-a început tirada cu o caracterizare fără menajamente la adresa lui Călin Georgescu:

„Nu este făcut pentru genul ăsta de dialog, pentru că e un impostor – n-are nimic bine stabilit în cap. Cu cât se expune mai mult, cu atât spune mai multe prostii și e mai puțin coerent”.

În opinia lui Banciu, Georgescu evită confruntările tocmai pentru că nu este capabil să susțină o dezbatere reală. Nu are argumente, nu are logică și nici cultură solidă:

„Are o cultură eliptică – și de subiect, și de predicat. E genul de om care a prins idei din auzite, dar n-a aprofundat nimic. Ar putea să țină discursuri undeva în Fâșia Gaza – cu o singură condiție: să nu le spună de unde vine numele Fâșiei. Acolo prind aberațiile despre apă și energie. Dar nu într-o lume civilizată”.

Jurnalistul susține că, în fața unui public informat, Georgescu nu ar putea rezista nici măcar zece minute:

„Dacă va fi scos de mai multe ori din casă și va trebui să răspundă la întrebări reale, se va da de gol. Nu are ce spune. Domnul Kremlin nu stăpânește termenii, l-am văzut. Nu e făcut pentru dialog, nu are coerență, iar ideile lui sunt ultraprimitive”.

Dacă pe Călin Georgescu îl caracterizează impostura, la George Simion se remarcă prostia, a afirmat Radu Banciu.

„George Simion este prostul absolut – exact cum ne spuneau profesorii la literatură despre Farfuridi. Prostia lui e evidentă, iese pe față. Nu zic că nu e șmecher – dar te uiți la el și zici: Băi, ce prost e ăsta, ce față de bou are.

La Georgescu nu. La el iese în față șmecheria, modul în care vorbește. E un personaj odios, putregăios așa, dar impostura îl definește. Pentru că nu stăpânește niciun subiect. Tot ce spune e o bălărie. N-are niciun fundament”.

