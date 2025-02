"Mă trezeam noaptea și lătrau câinii în casă." Experiența de coșmar a unui jurnalist sportiv

Șeful PRO TV a avut la un moment dat ideea "strălucită" să transmită meciuri din campionatul Bulgariei. Acestea se vedeau pe Sport.ro.

Radu Banciu a avut ocazia, în scurta lui perioadă petrecută în postura de comentator sportiv, să transmită meciuri din campionatul Bulgariei.

Experiența a fost una nefericită pentru Radu Banciu.

”Am ajuns să comentăm, la un moment dat, Beroe Stara Zagora cu Pirin sau ce Dumnezeu de meci era. 14-15 inși în tribună, meciul era produs de PRO TV și noi comentam din studio, eram cu căștile pe urechi, îl auzeam pe bulgarul ăla.

La un moment dat a început să latre un câine, la vreo 10 secunde, după ce a început meciul, hau-hau-hau. Mi-am scos casca, Moșule, la tine e la fel?. Râdea și Stănescu, am început să facem mișto de câinele ăla, mai vorbeam de meci. Ăla în continuare hau, hau, hau. Ce dracu, măi, am zis că e bormașină, că și la PRO se sfredelea mereu ceva. Am întrebat și în Regie, ne-au zis să o dăm înainte.

Până la pauză doar hau, hau, hau, tot meciul, toate 45 de minute. Vine pauza, ne scoatem căștile, toată lumea râdea, toți auziseră. Cât a fost pauza, însă, nu se auzea nimic, tăcere de mormânt. Ne gândeam că am scăpat de el, l-or fi prins ăia.

N-au trecut iar nici 10 secunde că iar a început ăla, hau, hau, hau. Tot meciul a ținut-o așa. Am avut traumă 6 luni, mă trezeam noaptea și lătrau câinii în casă. Excepțional. Cred că ăla a fost ultimul meci comentat, au renunțat la idee”, a explicat, amuzat, Radu Banciu.

