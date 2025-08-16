"Corina Caragea era absolut oribilă din toate punctele de vedere. O clonă nereușită"

Autor: Alexandru Atanase
Sambata, 16 August 2025, ora 09:31
1403 citiri
"Corina Caragea era absolut oribilă din toate punctele de vedere. O clonă nereușită"
Corina Cragea în vacanță Foto: Instagram/ Corina Caragea

Corina Caragea a ajuns la pupitrul știrilor sportive de la Pro TV în 2005. Ea a aniversat recent 20 de ani de activitate în trustul PRO.

„Am venit în Pro TV la 23 de ani. Și nu știu, nu m-am gândit niciodată cum ar fi fost viața mea dacă nu m-aș fi intersectat cu ProTV. Acum că suntem la petrecerea asta, am numărat și eu anii, am rememorat și am revăzut colegi din vremea aceea. Și nu-mi vine să cred că, uite, jumătate din viața mea mi-am petrecut-o între acești oameni. Deci, practic, o a doua familie”, a declarat ea.

"Da, începutul a fost așa… cu peripeții! Înainte să intru în direct, am alunecat pe scări și am căzut. Și am intrat efectiv în studio plângând, și toată lumea credea că eu plâng de frică, de emoții. Eu plângeam de durere! Mă durau toate cele. Dincolo de toate, mi se pare foarte drăguț că cei cu care eram atunci la început în platou și anume Mihai Dedu, Busu, Neti, sunt și acum alături de mine”, a mărturisit Corina într-un interviu pentru Cancan.

Radu Banciu, fost coleg de trust cu ea, nu are o părere prea bună despre Corina Caragea.

"Corina Caragea era absolut oribilă din toate punctele de vedere. Turismul ăla al ei ne nenorocea, cu recomandările ei. A fost ceva catastrofal. Dar eu le știu pe amândouă că am fost ani de zile coleg cu ele, cu Raluca Arvat și Corina Caragea.

Caragea se dorea o clonă a Ralucăi Arvat, totalmente nereușită. Raluca Arvat era extraordinară, o apariție nemaipomenită acolo, dădea bine de tot, era supertelegenică. Nicio altă femeie din România n-a avut telegenia Ralucăi Arvat, chiar dacă ea nu știa sport", a spus Radu Banciu la IAmSport.

#Radu Banciu, #Corina Caragea, #Raluca Arvat Pro Tv , #stiri din sport
