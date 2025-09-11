”Cea mai proastă națională de când există fotbalul! O echipă tâmpă și mizerabilă cu cel mai prost antrenor”

Autor: Alexandru Atanase
Joi, 11 Septembrie 2025, ora 09:22
988 citiri
Gennaro Gattuso are două victorii ca selecționer al Italiei FOTO @Azzurri_En

Rezultatele din preliminarii l-au determinat pe celebrul jurnalist să lanseze un atac fără precedent la adresa echipei naționale și a selecționerului.

Radu Banciu a lansat un nou tir de critici în cadrul emisiunii iAM Banciu, difuzată pe platforma iAMsport.ro, vizând de această dată una dintre cele mai titrate echipe naționale din fotbalul mondial: Italia. Jurnalistul a ironizat în termeni duri prestațiile „Squadrei Azzurra”, în ciuda celor două victorii recente sub comanda noului selecționer Gennaro Gattuso.

Italia a obținut două succese, 5-0 cu Estonia și 5-4 cu Israel, însă Banciu a minimalizat importanța acestor rezultate, afirmând că ele nu reflectă o valoare reală.

”Încă o dată fotbalul, am povestit de multe ori, nu este ce vrea să pară, poți da și 15 goluri, nu înseamnă nimic. Orice se poate întâmpla, seamănă cu șahul. Chiar și o echipă tâmpă, mizerabilă cum este Italia lui Gattuso. A dat 10 boabe în două meciuri, deci Gattuso este un fel de Lăcătuș.

Cum să dai 10 goluri?! Rudi Garcia, care este lemn Tănase, a dat 12 goluri în două meciuri cu Belgia în preliminarii, deci se poate întâmpla orice, chiar dacă ești prost bătut în cap.

Doar soldații italieni au fost mai proști în istorie decât naționala de fotbal de azi a Italiei, cea mai proastă națională a Italiei de când există fotbalul! Colac peste pupăză, a venit cel mai prost antrenor din fotbalul italian.

Gattuso e ca dinozaurii ăștia. Echipa sa a reușit să dea 10 goluri în două meciuri, asta a fost un meci de curtea școlii a 8-a C cu a 9-a D. Israelul jucând în Ungaria, Ungaria fiind o țară neafiliată și acolo se poate duce și dracu'.

Se putea termina 10-9, fotbalul nu e din asta: << (n.r. Îl imită pe Mircea Lucescu) Am așezat bine băieții în apărare >> . Dacă Italia lui Gattuso a dat 10 goluri în două meciuri este orice posibil în orice domeniu. O să spuneți că Marcel Ciolacu nu putea să termine Harvard, este adevărat, dar putea face niște cursuri!”, a spus Radu Banciu la emisiunea iAM Banciu.

Lucescu, atacat frontal! "Nea Mirciu a rămas același securist pe care nu l-a sancționat nimeni în societate"
Lucescu, atacat frontal! "Nea Mirciu a rămas același securist pe care nu l-a sancționat nimeni în societate"
Mircea Lucescu e tot mai contestat, după debutul slab din preliminariile pentru Cupa Mondială și eșecul contra Canadei. Mircea Lucescu a intrat din nou în colimatorul lui Radu Banciu, după...
Mircea Lucescu îl atacă pe Mihai Stoica: „Ei cred că la națională stau? Nu se antrenează?”
Mircea Lucescu îl atacă pe Mihai Stoica: „Ei cred că la națională stau? Nu se antrenează?”
Mircea Lucescu este tot mai contestat, după ce rezultatele sale de la echipa națională sunt sub așteptări. După ce am pierdut cu Bosnia și Austria, selecționerul a remizat surprinzător și...
Ep. 127 - Călin Georgescu - noi declarații despre

