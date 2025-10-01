"Mircea Lucescu nu a fost niciodată antrenor în adevăratul sens al cuvântului."

Mircea Lucescu. Foto: Facebook / Echipa Națională de Fotbal a României

Radu Banciu nu s-a ferit niciodată să-l critice pe Mircea Lucescu, iar recentul val de declarații acide aduce din nou în prim-plan relația tensionată dintre jurnalist și antrenorul român.

Într-o intervenție tăioasă, Banciu a susținut că Lucescu „nu a fost niciodată antrenor” în adevăratul sens al cuvântului, acuzându-l că, de-a lungul carierei, „alții i-au făcut munca” și că rezultatele sale s-ar fi datorat în mare parte investițiilor și nu abilităților tactice proprii.

Aceasta nu este prima oară când Radu Banciu îl critică dur pe Lucescu. De-a lungul anilor, comentatorul TV a avut numeroase ieșiri acide la adresa fostului tehnician de la Șahtior, Beșiktaș sau Dinamo Kiev, pe care l-a acuzat în repetate rânduri de aroganță și de faptul că și-a construit cariera pe spatele patronilor.

"Lucescu era bun să antreneze la Real Madrid, dar nu avea galoanele necesare. Alții ar fi făcut toată munca. Peste tot pe unde a fost, alții i-au făcut munca, plătind cașcaval. Și în Turcia, și în Ucraina, și în Rusia, și la Dinamo. Nu a avut niciodată o echipă pe care să o îndrume cu adevărat. Să fi mers, de exemplu, la Augsburg și să fi jucat șase campionate cu ei. Nu a fost niciodată un antrenor în adevăratul sens al cuvântului. Pur și simplu, nicodată. Uite ce face la echipa națională…", a spus Radu Banciu la IAmSport.

În luna octombrie, naționala României va disputa două jocuri pe Arena Națională: un meci amical împotriva Moldovei, primul meci din palmaresul oficial la București contra selecționatei țării vecine, și partida din preliminariile CM 2026 contra Austriei.

Joi, 9 octombrie, ora 21:00: România – Moldova

Duminică, 12 octombrie, ora 21:45: România – Austria

