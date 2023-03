Radu Banciu, despre fotbalistul-parior dat de gol de fosta iubită: ”Mi-l imaginez pe Robert De Niro urmărit de Sharon Stone”

Cunoscutul jurnalist Radu Banciu a comentat la Prima Sport cazul fotbalistului Cosmin Achim, dependent de jocuri de noroc, lucru dezvăluit chiar de fosta iubită a jucătorului.

Achim (27 de ani) s-a despărțit zilele trecute de Petrolul, el mai evoluând în trecut și pentru FC Voluntari, motivul principal fiind faptul că a intrat în atenția Departamentului de Integritate de la FRF.

Dependența lui Achim de jocurile de noroc a fost confirmată apoi de Daniela Tatara, fosta iubită a fotbalistului.

„Nu ne-am despărțit din cauza banilor. Ne-am despărțit pentru că nu mă mai regăseam în această relație, nu mai aveam cum să îl scot din acest viciu al său. Viciul său atrăgea probleme cu alți oameni, femei, nopți pierdute, iar mie îmi era foarte greu. Am vrut să îl scot din lumea asta de multe ori, dar am văzut că nu reușesc.

Am luat legătura cu mai mulți impresari din Franța, dar nu am reușit pentru că el nu mai era prezent pe teren. Ultima dată a greșit cu jocurile de noroc. Eu am fost cea care a întrerupt această relație. Am vrut de foarte mult timp să mă despart de el, dar mereu m-am întors”, a spus Daniela Tatara, conform GSP Live.

Jurnalistul Radu Banciu a avut o reacție caracteristică în acest caz.

„O mână de femeie e necesară! Ar deschide nişte pârtii pentru deceniile, secolele viitoare, foarte interesante. De ce bărbatul să aibă confortul lui în debara, în cămară, în pivniţă şi nu la jocurile de noroc? E nevoie şi aici de o mână de fier.

Mi-l şi imaginez pe Robert De Niro în casino urmărit de Sharon Stone şi la loterie, şi la ruletă, şi la păcănele. Vă daţi seama în ce s-ar fi transformat viaţa bietului om?

Cu cât mai multă lipsă de libertate, cu cât mai multă birocraţie, cu atât mai bine. Ne merităm toţi soarta într-o epocă mai politizată decât pe vremea Congresului al XIV-lea. Când devii iubită de fotbalist, automat să ai un loc în această Comisie de Disciplină.

Este ca şi cum pe vremuri cumpărai o carte, luai Goethe şi trebuia să iei şi Polimerii Coanei Leana, că altfel nu-ţi dădeau. Puţină revoltă e binevenită oriunde. Pe toţi ne afectează o despărţire”, a declarat Radu Banciu la Prima Sport.

