Radu Banciu a anunțat că iese de pe post: "S-a încheiat, este oficial. Astăzi s-a tranșat definitiv"

Radu Banciu rămâne fără emisiunea pe care o realiza împreună cu Vlad Măcicășan și Anita van Belzen la PrimaSport.

Este vorba despre emisiunea Notele lui Banciu de la Prima Sport. Anunțul a fost făcut chiar de Radu Banciu.

"Am o informație oficială: nu se mai fac Notele. Astăzi s-a tranșat definitiv. Eu și cu Vlad am fost rugați să mai facem o emisiune în această zi de miercuri, dar până la urmă, discutând cu conducerea, am ajuns la concluzia că nu mai are niciun sens.

S-a încheiat, este oficial. Această emisiune de note nu se mai putea desfășura și s-a pecetluit, Vlad mi-a dat telefon și m-a asigurat că este jucată. Anita este istorie. Este o emisiune pe care totuși am dus-o câțiva ani. Nu mai cadra cu iureșul ăsta, nu mai era posibilă această emisiune.

Emisiunea era făcută că eram noi buni. Este meritul principal al meu și al postului. Imaginați-vă o emisiune unde să îl faci praf pe Hagi o ediție din două, unde să faci așa ceva? E bine să spui lucrurilor pe nume. Nu dăm vina pe nimeni, era pentru noi dificil să mai continuăm. Poate să o reînceapă cineva și să îi mențină numele.

O făceam că ne făcea nouă plăcere, eram jurnaliști. Nu era niciun contract aici. Câștigul era zero".

Radu Banciu va rămâne totuși pe Prima Sport cu Football All Inclusive.