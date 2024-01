Radu Banciu "a râvnit" la vedeta TV care tocmai a plecat de la Digi 24: "Știți ce mi-a zis o dată?"

Oana Zamfir a plecat de la Digi 24 după 12 ani. "A fost locul în care am crescut, în care mi-am găsit prietenii, în care am învățat și am greșit și iar am învățat", a spus Oana Zamfir în mesajul de despărțire.

Oana Zamfir a mai afirmat că va dezvălui în curând ce pași vor urma în cariera ei.

Una dintre cele mai importante voci din peisajul media a avut de-a lungul timpului și mulți admiratori, iar unul dintre aceștia a fost Radu Banciu.

Radu Banciu a fost întrebat de un telespectator al emisiunii Footbal All Inclusive de la PrimaSport: “E adevărat că i-ați cerut mâna Ioanei Cosma?”.

Cunoscutul om de televiziune a spus că nu a avut curajul să facă acest pas întrucât și Ioana Cosma, și Oana Zamfir, de la Digi 24, aveau mulți admiratori.

“Nu i-am cerut mâna, dar acum, dacă îmi aduceți aminte de chestia asta, nu mi-ar fi displăcut. Numai că nu avea sens. Acum, nu bag mâna în foc că Ioana Cosma mi-ar fi răspuns cum mi-a răspuns fata de la Digi, Oana Zamfir, care mi-a zis o dată: Primesc în fiecare zi câteva sute de cereri în căsătorie. Eu nu i-am făcut cererea asta, nici nu mă așezasem la coadă.

Nu în ideea că mi-ar fi displăcut sau nu, dar intuiam. Probabil că la fel s-ar fi întâmplat și cu Ioana Cosma. Dacă propuneai asta, clar că nu încăpeai de câte cereri existau”.

