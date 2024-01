Radu Banciu este unul dintre cei mai acizi oameni de sport din România, obișnuind să critice des orice personaj care iese în evidență.

De câteva zile, el a lipsit de emisiunea Fotbal All Inclusive, iar misterul s-a lămurit, după apariția sa. Absența s-a datorat unui accident nefericit. Banciu a căzut într-o groapă, în timp ce mergea pe stradă, iar fanii au spus că l-au ajuns blestemele celor pe care îi face praf în emisiuni.

„Fraților, iată-ne, zici că sunt Dinescu. O să stau mai departe de pupitru, dar mai aproape de realitate. O gaură mi-a venit de hac, o gaură pe care confrații noștri intelectuali de la Humanitas nu au astupat-o. M-am dus așa cu piciorul drept în ea vreo… câteva săptămâni.

Dacă n-aveam prezența de spirit pe partea stângă, de fost goalkeeper, cred că și acum eram prin catacombele universului. Între zona editurii Humanitas și „Douăzeci de mii de leghe sub mări” sau „Călătorie în centrul Pământului” e o crăpătură destul de evidentă. M-aș fi dus pe acolo de nu mă mai găsea nimeni”, s-a destăinuit Radu Banciu în emisiunea Fotbal All Inclusive, citat de prosport.ro.

Moderatorul spune că suportă foarte bine orteza, pentru că e mai comodă decât un ghips. Controlul medical însă a durat peste așteptări. Nu mai puțin de 7 ore a fost nevoit să aștepte până afle diagnosticul.

„Asta întâmplându-se marți seara, am stat ca tot omul miercuri, joi, să văd ce se întâmplă. Ca tot omul. Aș fi vrut să stau acasă și vineri, dar auzind stânga, dreapta, «trebuie să te duci la control» m-am dus. Am stat 7 ore, după un RMN de 65 de minute, când am ajuns la medic în față mi-a zis că e fractură de peroneu, că nu trebuie operată că nu e cu detașare.

Mi-am pus o orteză de-asta de două tone cu care trebuie să stau cu 3 săptămâni non-stop, inclusiv noaptea. După care o dau jos noaptea până la ziua 42-a. E mai comodă decât un ghips, dar mai greu de purtat, stai ca boul cu ea”, a mai punctat Radu Banciu.