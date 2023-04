Berceanu: "Nu am incercat sa racolez primari PSD"

Presedintele PD-L Dolj, senatorul Radu Berceanu, a declarat vineri, la Craiova, ca nu a incercat sa convinga primarii PSD sa candideze din partea PD-L, asa cum a fost acuzat de social-democrati, relateaza NewsIn.

"Am constatat, cu zambetul pe buze, ca PSD a facut o conferinta de presa, in care a infierat cu manie proletara ca noi mergem pe la primarii lor si le spunem ca la viitoarele alegeri sa candideze cu noi. Am fost la primarii PD care au castigat alegerile cu noi, iar ulterior, fiind pacaliti, au trecut la PSD. I-am intrebat daca nu cumva ar vrea sa se intoarca. Unii ne-au spus ca da, altii ca nu, asta e", a spus Radu Berceanu.

Liderul PD-L a mai precizat ca PSD se "mandreste" cu primarii luati de la alte partide.

"La doua saptamani constat, si mai cu zambetul pe buze, ca PSD a mai facut o conferinta, in care a prezentat vreo cinci primari pe care i-a luat de la altii. Deci, cand cineva le ia lor primarii este o nesimtire, dar cand ei iau de la altii este o mandrie", a mai spus Berceanu.

Conducerea PSD Dolj a prezentat luni, 24 martie, sase candidati pentru tot atatea primarii doljene, majoritatea proveniti de la PD-L, care vor candida la alegeri din partea PSD.