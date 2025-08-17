Ce ar trebui să se întâmple cu salariile bugetarilor, conform unui consilier prezidențial: „Sporurile trebuie să dispară. Este o zăpăceală din care nu înțelegem nimic”

Autor: Dan Istratie
Duminica, 17 August 2025, ora 08:54
1767 citiri
Ce ar trebui să se întâmple cu salariile bugetarilor, conform unui consilier prezidențial: „Sporurile trebuie să dispară. Este o zăpăceală din care nu înțelegem nimic”
Radu Burnete, consilierul prezidențial al lui Nicușor Dan pe probleme economice şi sociale FOTO /Hepta

Consilierul prezidențial Radu Burnete a declarat că sistemul actual de salarizare publică este incoerent și că sporurile ar trebui eliminate.

„Salarizarea publică în clipa de față, în România, este o zăpăceala din care nu înțelegem nimic. Avem de-a face cu o sabie cu două tăișuri: Noi avem o salarizare dezlânată, angajările sunt blocate, nu poți angaja oamenii, avem zone din mediul public unde ai nevoie să dai salarii mai mari, ca să atragi anumite tipuri de oameni cu anumite specializări, și atunci ce se întâmplă? Apare câte o idee de asta, care multe ori e creață, spor de nu știu de care. Și din nou, ai două cazuri. Anumiți manageri sau conducători, care le folosesc abuziv și dau aceste sporuri unor oameni care nu au nicio nevoie de ele, ci alte ori vezi manageri în sistemul public care le folosesc ca să crească niște salarii”, a afirmat Burnete la Antena 3.

El a adăugat că sistemul trebuie simplificat: „Povestea asta cu sporurile din nou trebuie să dispară, e fără noimă și noi trebuie să ne plătim funcționarii publici cu salariul pe care judecăm că e corect. Că lucrează la ANAF, că lucrează la Administrația prezidențială, că lucrează la o mică primărie, trebuie să avem niște grile clare care ne spun ok, ăsta-i salariul complet, fără sporuri, fără alte CA-uri.”

Potrivit consilierului prezidențial, unele excepții pot fi menținute: „Un număr mic de sporuri, pentru cazuri particulare, cred că sunt utile. În rest, nu, trebuie să venim la zi.”

Burnete a subliniat și necesitatea adoptării legii salarizării unice: „Avem nevoie de această lege a salarizării unice, care și ea este o obligație în PNRR. Am amânat-o, ăsta era ultimul lucru care ne mai lipsea în anul electoral 2024, să deschidem cutia salarizării bugetare. Cred că aveam deficitul nu știu, 20%”, a precizat el, citat de News.ro.

Rompetrol dă lovitura: motivul pentru care profiturile au sărit cu 76% doar în prima jumătate din 2025
Rompetrol dă lovitura: motivul pentru care profiturile au sărit cu 76% doar în prima jumătate din 2025
Grupul KMG International, care deține Rompetrol, a raportat un profit net de aproape 13 milioane de dolari în primele șase luni ale anului, față de 7,4 milioane de dolari în perioada...
NASA testează în spațiu cum se schimbă bacteriile periculoase
NASA testează în spațiu cum se schimbă bacteriile periculoase
În cadrul unei misiuni NASA lansate pe 1 august cu SpaceX, echipajul Crew-11 a primit mostre de bacterii patogene, printre care E. coli și două tipuri de Salmonella. Scopul este de a studia cum...
#radu burnete, #bugetari, #sporuri bugetari, #Nicusor Dan , #buget
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
"N-am fost niciodata prieteni". Masacrul din ajunul celui de-Al Doilea Razboi Mondial care bantuie relatia dintre doua mari puteri
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Ce lovitura: si-au dat afara din lot portarul titular si au batut palma cu Gianluigi Donnarumma!

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Rompetrol dă lovitura: motivul pentru care profiturile au sărit cu 76% doar în prima jumătate din 2025
  2. Ce ar trebui să se întâmple cu salariile bugetarilor, conform unui consilier prezidențial: „Sporurile trebuie să dispară. Este o zăpăceală din care nu înțelegem nimic”
  3. NASA testează în spațiu cum se schimbă bacteriile periculoase
  4. Un fost profiler SRI a intrat pe piața de recrutare. Care e procesul prin care niciun angajat, român sau străin, nu scapă de filtrul „băieților cu ochi albaștri”
  5. Ministerul de Finanțe exultă pentru că Fitch nu a scăzut ratingul de țară al României. „Menținerea calificativului investment grade este crucială pentru România”
  6. Avertismentul lui Bill Gates, în contextul evoluției AI-ului: „Nu ne garantează asta”
  7. Fitch păstrează ratingul suveran al României. Măsurile dure ale lui Bolojan și apartenența la UE ne-au scăpat de un potențial dezastru
  8. O țară a luat o măsură drastică: Isteria s-a răspândit, oamenii au retras 200 de miliarde de la bănci într-o lună
  9. Dezvăluiri din spatele paravanului războiului lui Putin: Ce țări vestice fac miliarde cu Rusia
  10. Cum îți rezervă Google vacanța visată la cel mai mic preț, fără să cauți ore întregi. Gigantul tech vrea să ofere cele mai ieftine bilete de avion