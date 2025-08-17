Ce ar trebui să se întâmple cu salariile bugetarilor, conform unui consilier prezidențial: „Sporurile trebuie să dispară. Este o zăpăceală din care nu înțelegem nimic”

Consilierul prezidențial Radu Burnete a declarat că sistemul actual de salarizare publică este incoerent și că sporurile ar trebui eliminate.

„Salarizarea publică în clipa de față, în România, este o zăpăceala din care nu înțelegem nimic. Avem de-a face cu o sabie cu două tăișuri: Noi avem o salarizare dezlânată, angajările sunt blocate, nu poți angaja oamenii, avem zone din mediul public unde ai nevoie să dai salarii mai mari, ca să atragi anumite tipuri de oameni cu anumite specializări, și atunci ce se întâmplă? Apare câte o idee de asta, care multe ori e creață, spor de nu știu de care. Și din nou, ai două cazuri. Anumiți manageri sau conducători, care le folosesc abuziv și dau aceste sporuri unor oameni care nu au nicio nevoie de ele, ci alte ori vezi manageri în sistemul public care le folosesc ca să crească niște salarii”, a afirmat Burnete la Antena 3.

El a adăugat că sistemul trebuie simplificat: „Povestea asta cu sporurile din nou trebuie să dispară, e fără noimă și noi trebuie să ne plătim funcționarii publici cu salariul pe care judecăm că e corect. Că lucrează la ANAF, că lucrează la Administrația prezidențială, că lucrează la o mică primărie, trebuie să avem niște grile clare care ne spun ok, ăsta-i salariul complet, fără sporuri, fără alte CA-uri.”

Potrivit consilierului prezidențial, unele excepții pot fi menținute: „Un număr mic de sporuri, pentru cazuri particulare, cred că sunt utile. În rest, nu, trebuie să venim la zi.”

Burnete a subliniat și necesitatea adoptării legii salarizării unice: „Avem nevoie de această lege a salarizării unice, care și ea este o obligație în PNRR. Am amânat-o, ăsta era ultimul lucru care ne mai lipsea în anul electoral 2024, să deschidem cutia salarizării bugetare. Cred că aveam deficitul nu știu, 20%”, a precizat el, citat de News.ro.

