Primele critici dinspre Cotroceni către Guvernul Bolojan, din cauza scandalului generat de Pilonul II: "Nu a fost grozav"

Autor: Dan Istratie
Duminica, 17 August 2025, ora 10:15
174 citiri
Primele critici dinspre Cotroceni către Guvernul Bolojan, din cauza scandalului generat de Pilonul II: "Nu a fost grozav"
Pilonul II, pensii private Facebook /Casa Județeană de Pensii Bihor

Consilierul prezidențial Radu Burnete a transmis primele critici la adresa Guvernului condus de Ilie Bolojan, în legătură cu modul în care a fost gestionată comunicarea privind Pilonul II de pensii. Burnete a spus că felul în care autoritățile au explicat necesitatea legii nu a fost suficient de clar.

„Nu vreau să rămână cineva cu impresia că a încercat acest guvern să «șurubărească» ceva. Eu sunt de acord că ar trebui să mai discutăm un pic”, a declarat Burnete la Antena 3 CNN.

El a subliniat că beneficiarii Pilonului II ar trebui să aibă mai multe opțiuni atunci când se pensionează: „Probabil că ar trebui să dăm, sau să existe mai multe opțiuni pentru oameni. Vrei să scoți o sumă mai mică sau vrei să scoți o sumă mai mare sau, dacă o eșalonezi, pe câți ani e posibil și aici trebuie puse în echilibru două obiective. Unu, ca oamenii să aibă un beneficiu de pe urma acestor bani, pentru că până la urmă de aia îi punem acolo. Doi, și fondurile de pensii trebuie să aibă o anumită vizibilitate: câți oameni se pensionează, câți își vor retrage banii deodată, pentru că trebuie să gestioneze aceste sume.”

În final, consilierul prezidențial a punctat: „Felul în care statul român a explicat necesitatea unei astfel de legi nu a fost grozav.”

Premierul Ilie Bolojan a devenit oficial și vicepremier interimar după plecarea lui Dragoș Anastasiu. Președintele Nicușor Dan a semnat decretul
Premierul Ilie Bolojan a devenit oficial și vicepremier interimar după plecarea lui Dragoș Anastasiu. Președintele Nicușor Dan a semnat decretul
Premierul Ilie Bolojan preia ca interimar şi funcţia de vicepremier pe care a deţinut-o Dragoş Anastasiu, înainte de demisia după scandalul cu mita dată timp de 8 ani unui inspector ANAF....
Prima categorie profesională care cere demisia Guvernului Bolojan. Anunț major despre greva generală: „Educația va fi distrusă! O gândire de tip taliban”
Prima categorie profesională care cere demisia Guvernului Bolojan. Anunț major despre greva generală: „Educația va fi distrusă! O gândire de tip taliban”
Prețurile la energie și la produsele alimentare au explodat în ultima lună, ca urmare a măsurilor fiscale stabilite de Guvernul Bolojan. Cadrele didactice din România se numără printre...
#radu burnete, #ilie bolojan, #guvernul bolojan, #Pilonul II pensii , #stiri pensii
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Gigi Becali s-a convins, dupa intalnirea dintre Donald Trump si Vladimir Putin: "Niciodata"
Digi24.ro
"N-am fost niciodata prieteni". Masacrul din ajunul celui de-Al Doilea Razboi Mondial care bantuie relatia dintre doua mari puteri
DigiSport.ro
Ce lovitura: si-au dat afara din lot portarul titular si au batut palma cu Gianluigi Donnarumma!

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Primele critici dinspre Cotroceni către Guvernul Bolojan, din cauza scandalului generat de Pilonul II: "Nu a fost grozav"
  2. Formularul prin care ministrul Sănătății promite să pună punct medicilor abuzivi, cu cabinete private: „O practică inacceptabilă și nedemnă!”
  3. Violențe de stradă în Serbia: protestatarii au atacat sediul partidului aflat la guvernare. Reacția președintelui Vucic
  4. Ce declara Dughin, ideologul lui Putin, într-un interviu pentru Digi24: „Nu avem nicio intenție să invadăm sau să comitem vreo agresiune împotriva României. Niciodată. Avem nevoie de o Românie prietenoasă, suverană”
  5. Tot mai departe de pace - Volodimir Zelenski anunță ce se întâmplă pe frontul ucrainean după întânirea dintre Trump și Putin: "Acest lucru complică situația"
  6. Nicușor Dan participă astăzi la o întâlnire crucială a aliaților Ucrainei. La ce oră vor avea discuțiile
  7. Cum sunt antrenați soldații ucraineni de militari britanici care nu au văzut un război adevărat. Surprinzător, funcționează: "Beneficiul pentru noi este uriaș"
  8. Bătălia pentru o regiune foarte bogată a lumii a început: Putin se pregătește de o luptă cu NATO VIDEO
  9. Probleme pe șantierele României. Câți kilometri de autostradă ar putea fi gata în 2025. CNAIR a făcut ajustarea, în context de austeritate
  10. Vicepreședintele SUA JD Vance va fi prezent în Biroul Oval alături de Trump, când vine Volodimir Zelenski. Ultima întâlnire în acest format s-a lăsat cu scandal