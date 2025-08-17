Primele critici dinspre Cotroceni către Guvernul Bolojan, din cauza scandalului generat de Pilonul II: "Nu a fost grozav"

Consilierul prezidențial Radu Burnete a transmis primele critici la adresa Guvernului condus de Ilie Bolojan, în legătură cu modul în care a fost gestionată comunicarea privind Pilonul II de pensii. Burnete a spus că felul în care autoritățile au explicat necesitatea legii nu a fost suficient de clar.

„Nu vreau să rămână cineva cu impresia că a încercat acest guvern să «șurubărească» ceva. Eu sunt de acord că ar trebui să mai discutăm un pic”, a declarat Burnete la Antena 3 CNN.

El a subliniat că beneficiarii Pilonului II ar trebui să aibă mai multe opțiuni atunci când se pensionează: „Probabil că ar trebui să dăm, sau să existe mai multe opțiuni pentru oameni. Vrei să scoți o sumă mai mică sau vrei să scoți o sumă mai mare sau, dacă o eșalonezi, pe câți ani e posibil și aici trebuie puse în echilibru două obiective. Unu, ca oamenii să aibă un beneficiu de pe urma acestor bani, pentru că până la urmă de aia îi punem acolo. Doi, și fondurile de pensii trebuie să aibă o anumită vizibilitate: câți oameni se pensionează, câți își vor retrage banii deodată, pentru că trebuie să gestioneze aceste sume.”

În final, consilierul prezidențial a punctat: „Felul în care statul român a explicat necesitatea unei astfel de legi nu a fost grozav.”

