Comentatorul TV care e necruțător cu Radu Drăgușin: "Eu nu am văzut nimic deosebit la el, e doar mare"

Clubul Tottenham a anunţat, joi seară, că a obţinut serviciile fotbalistului Radu Drăguşin, acesa semnând un contract pe şase ani.

“Suntem încântaţi să anunţăm achiziţionarea lui Radu Drăguşin de la Genoa din Serie A, sub rezerva obţinerii autorizaţiei internaţionale şi a permisului de muncă. Internaţionalul român a semnat un contract cu clubul care va dura până în 2030 şi va purta tricoul cu numărul şase”, notează Tottenham pe site-ul oficial.

Nu toată lumea e entuziasmată de transferul lui Drăgușin la Tottenham.

”Se înalţă un tsunami de iubire pentru Drăguşin. În sfârşit ne-am aliniat la prețurile care se plătesc în fotbalul normal. Mai departe nu ştiu dacă o să facă faţă, dă-mi voie să fiu sceptic.

De ce? Tottenham joacă alt fotbal. Genoa nu iese în 20 de metri, stă 80 de minute în jumătatea ei. Drăguşin nu este driblat niciodată. N-are cum să ajungă să îl dribleze. Singurele mingi pe care le-a jucat sunt niște centrări.

E mare, foarte mare, dar n-a fost pus niciodată în astfel de situaţii de a trebui să întâmpine un adversar la 30 de metri fără dublaj. Să dea Dumnezeu să poată. Oamenii aştia nu sunt nebuni, înseamnă ca are ceva în plus dacă l-au luat. O avea ceva în plus ce nu văd eu.

Eu nu am văzut nimic deosebit la Drăguşin. Să dea Dumnezeu să poată, e extraordinar pentru că am avea nevoie de aşa ceva. Ca fundaş este extrem de important ce face echipa. Modul cum o să fie judecat Drăguşin depinde de echipă.

Eu la Napoli m-aş fi dus, în Germania şi Anglia e foarte greu. E un ritm care te poate ameţi. Sunt mulţi fundaşi buni care erau buni până să ajungă în Anglia. Le-a fost rău o vreme până s-au adaptat. Cred că modul în care va fi apreciat Drăguşin va depinde în mare parte de rezultate”, a declarat Bogdan Cosmescu pentru Orange Sport.